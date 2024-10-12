Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву - 12.10.2024 Украина.ру
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Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву - 12.10.2024 Украина.ру
Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
Как потомок советских офицеров-орденоносцев ВМФ и сторонника итальянского диктатора Бенито Муссолини стал мостом между Россией и Италией и какую роль в этом сыграли события на Украине
2024-10-12T07:52
2024-10-12T07:55
россия
италия
бенито муссолини
елизавета ii
федор достоевский
украина
спецоперация
эксклюзив
переселенцы
иностранцы
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Не часто удаётся лично пообщаться с графами даже в Европе, а в России тем более, но Пьетро Страмецци - самый настоящий итальянский граф. Он родился в Милане, его папа - итальянец, а мама из Санкт-Петербурга."У меня странная семья. Мой дедушка со стороны отца был офицером-фашистом, сохранились фотографии, на которых он вместе с Муссолини, а по материнской стороне – советские офицеры, капитаны первого ранга ВМФ, награждённые медалями и орденами. Так что я считаю себя мостом между разными культурами и разными странами, поэтому выбрал дипломатическую карьеру", - говорит Пьетро.Жил наш герой в Италии, учился в престижных учебных заведениях, но в один прекрасный день осознал, что у него русская душа, и он настолько любит Россию, что взял и переехал сюда.В какой момент это произошло? Начиналось всё банально - как и многие итальянские мужчины, влюбился в девушку из России. Отношения не сложились, а любовь ко всему русскому только усиливалась: Пьетро стал знакомиться с культурой, много читать, в частности Достоевского.Правильно говорят, случайности не случайны. Друг показал Пьетро объявление о предстоящем Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ), он подал заявку и в феврале 2024 года поехал в Сириус, где влюбился в русскую культуру ещё больше. А там действительно трудно было ни влюбиться, автору этой статьи тоже посчастливилось побывать на этом грандиозном событии вместе с участниками из 190 стран.В рамках региональной программы ВФМ Пьетро посетил Саранск, столицу республики Мордовия, и летом нынешнего года переехал в Москву, устроился работать главным специалистом по внешней экономической деятельности в нефтяную компанию First Oil, а также ещё активнее занялся общественной деятельностью, направленной на сближение России и Италии.Он руководит миланским комитетом "Остановим войну", который проводит акции против русофобии и отправок оружия Украине с участием тысяч человек; культурной ассоциацией "Друзья Российской империи"1, с которой сотрудничают великий князь Георгий Романов и принц Майкл Кентский, двоюродный брат британской королевы Елизаветы II; выступает организатором Международного кризисного саммита (International Crisis Summit)2, в рамках которого выступал с речью о противодействии русофобии и преследованиях православной церкви на Украине в Сенате США, Европарламенте, парламентах Румынии и Японии."Мы люди, которые считают, что наше право иметь мнение выше, чем стоимость нашей жизни. Мы готовы умирать ради нашей свободы", - заявил Пьетро.А говорить правду на Западе сейчас без преувеличения смертельно опасно. За активную пророссийскую общественную деятельность некоторые преподаватели университета перестали общаться с Пьетро и даже запретили посещать свои занятия, причём всё это происходит на факультете международных отношений международного университета.Более того, Пьетро угрожают расправой украинские олигархи, живущие в Италии. А ещё ему поступают угрозы из-за отца, известного политика, который борется против правительства республики, баллотировался от партии Italexit, выступающей за выход Италии из ЕС. В дом семьи ворвались, украли вещи, разбили окна машины.По словам Пьетро, об отъезде из страны его отец и не думает, потому что он патриот Италии и хочет продолжать вести борьбу там, "даже если умрёт". Сам молодой человек приезжать в Италию не боится, но возвращаться туда на постоянное место жительства не собирается, он хочет связать свою жизнь с Россией."Я искал страну православную и с сильнейшими традиционными ценностями. Россия – страна с литературой, которую я люблю. Эта страна, которая близка мне культурно. Люди более глубокие, с ними можно вести интеллектуальные разговоры. Я хочу создать здесь свою будущую семью, хочу служить России, которая стала Третьим Римом в том плане, что это одни ценности, одна вера, одни принципы. Я считаю Россию своей Родиной.Немаловажным фактором, как и для многих переселенцев из западных стран, стал тот факт, что в России запрещена пропаганда ЛГБТ*."В Италии, если назовёшь незнакомого человека, который выглядит как мужчина, мужчиной, то можешь попасть в тюрьму, потому что может оказаться, что он сам себя считает женщиной. Тех родителей, которые выступают против того, чтобы их ребёнок сменил пол и принимал гормоны, могут лишить родительских прав. А дети могут этого захотеть, потому что в школе их учат, что это хорошо", - говорит Пьетро.Как правило детей, рождённых в смешанных семьях, растят как билингвов и знакомят с традициями стран обоих родителей, но в случае с Пьетро всё было совсем не так."Мой отец, который вырос во времена Советского Союза и пропаганды холодной войны, не очень любил Россию. И я тоже не любил Россию из-за него", - сказал Пьетро.Но всё кардинально изменилось."У меня есть яркое воспоминание: когда мне было лет 14, я увидел в газете заголовок "Русские слишком сильные", в той статье речь шла о событиях в Сирии, американские солдаты рассказывали про российских военных – они не ожидали такого, они помнили армию РФ по временам чеченских войн. А потом начались события на Украине, я стал читать о просисходящем, глубже изучать историю России, общаться с русскими людьми и понял, что они ближе мне по менталитету", - говорит Пьетро.Так что именно 2014 год стал для него точкой отсчёта знакомства с Россией. Более того, своё отношение к России в конечном итоге пересмотрел и его отец."Изначально он не понимал суть событий 2014 года и был на стороне Украины, но после начала спецоперации и он принялся изучать происходящее, читать статьи независимых журналистов, и тоже стал пророссийским. Появились новые газеты, например, La Verità и Giornale d'Italia, для которой я тоже пишу статьи, - единственные, кто рассказывает правду обо всех событиях. Это помогло многим итальянцам понять что происходит", - сказал Пьетро.В частности речь идёт о вооружении Украины. Вообще, как подчёркивает наши собеседник, Конституция Италии запрещает использовать оружие для решения международных конфликтов, но власти страны всё равно передали его ВСУ, а что именно – скрывают, поскольку перечень содержится в секретном декрете. Единственное, есть съёмки, на которых зафиксировано, как в самолёт загружают бомбы."Итальянцы, даже те, кто сначала был на стороне Украины под влиянием пропаганды, после вторжения ВСУ в Курскую область стали против Украины, потому что оружие, которые мы поставили, используется не для самообороны, а для совершения атаки", - рассказывает Пьетро.Сейчас в разных городах Италии одна общественная организация установила баннеры с лозунгами "Россия – не наш враг!", "Нет поставкам оружия Украине!", что привело украинских дипломатов в бешенство."У меня дом рядом с российским консульством, там часто видел протестующих украинцев. В Италии их называют домработницами, потому что большинство украинцев, которые живут в республике, - это домработницы. Если в самом начале 2022 года ты скажешь, что за Россию, тебя могли зарезать, потому что было много украинцев, которые ходили с ножом и убивали сторонников России. Итальянцы могли ударить кулаком, плевать. Могли уволить. Я работал стажёром в одной из организаций ООН и меня уволили за мнение о спецоперации", - говорит Пьетро.Главным итогом своей общественной деятельности Пьетро видит как раз-таки в том, чтобы рассказать итальянцам правду и изменить их мнение о России и событиях на Украине."Я не признаю правительство Итальянской республики как своё. Я считаю, что моя земля находится под американской оккупацией. За Марио Драги никто не голосовал, но он всё равно стал премьер-министром, мог принять законы без согласия парламента. Джорджа Мелони в предвыборных обещаниях говорила правильные вещи, но как только возглавила правительство, всё изменилось. Либо ей сказали что надо делать, чтобы разрешили стать премьер-министром, либо просто угрожали. Я думаю, первое более вероятно. Я терял надежду на изменение в Италии законным способом - через выборы, а не посредством революции, - поэтому решил приехать на свою вторую родину, защитить её, чтобы не повторилось то, что произошло на Западе", - говорит Пьетро.1 проводит в разных странах мероприятия по продвижению русской культуры и дружбы с Россией, концерты, выставки, службы в церкви. В скором времени планируется переименовать ассоциацию в "Друзья России", сделать регистрацию в России и открыть здесь главный штаб, а деятельность переориентировать больше в политическое русло.2 саммиты обычно проходят в течение трёх дней: первый - за закрытыми дверями для участников, второй - в парламенте принимающей страны, заключительный - выступление участников перед местной общественностью, а затем активисты проводят акции протеста. Пьетро обратился с инициативой провести подобное мероприятие в России (без акций протестов, естественно) к официальному представителю МИД РФ и руководству Совета Федерации, и предложение было встречено одобрительно.Читайте также историю другого итальянца, который нашёл счастье в России, в статье Итальянский повар Иван Рорато: Иногда мне кажется, что я более русский, чем многие русские*движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ukraina.ru/20240605/1055496934.html
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россия, италия, бенито муссолини, елизавета ii, федор достоевский, украина, спецоперация, эксклюзив, переселенцы, иностранцы
Россия, Италия, Бенито Муссолини, Елизавета II, Федор Достоевский, Украина, Спецоперация, Эксклюзив, переселенцы, иностранцы, Хочу жить в России!

Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву

07:52 12.10.2024 (обновлено: 07:55 12.10.2024)
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как потомок советских офицеров-орденоносцев ВМФ и сторонника итальянского диктатора Бенито Муссолини стал мостом между Россией и Италией и какую роль в этом сыграли события на Украине
Не часто удаётся лично пообщаться с графами даже в Европе, а в России тем более, но Пьетро Страмецци - самый настоящий итальянский граф. Он родился в Милане, его папа - итальянец, а мама из Санкт-Петербурга.
"У меня странная семья. Мой дедушка со стороны отца был офицером-фашистом, сохранились фотографии, на которых он вместе с Муссолини, а по материнской стороне – советские офицеры, капитаны первого ранга ВМФ, награждённые медалями и орденами. Так что я считаю себя мостом между разными культурами и разными странами, поэтому выбрал дипломатическую карьеру", - говорит Пьетро.
Жил наш герой в Италии, учился в престижных учебных заведениях, но в один прекрасный день осознал, что у него русская душа, и он настолько любит Россию, что взял и переехал сюда.
В какой момент это произошло? Начиналось всё банально - как и многие итальянские мужчины, влюбился в девушку из России. Отношения не сложились, а любовь ко всему русскому только усиливалась: Пьетро стал знакомиться с культурой, много читать, в частности Достоевского.
Правильно говорят, случайности не случайны. Друг показал Пьетро объявление о предстоящем Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ), он подал заявку и в феврале 2024 года поехал в Сириус, где влюбился в русскую культуру ещё больше. А там действительно трудно было ни влюбиться, автору этой статьи тоже посчастливилось побывать на этом грандиозном событии вместе с участниками из 190 стран.
В рамках региональной программы ВФМ Пьетро посетил Саранск, столицу республики Мордовия, и летом нынешнего года переехал в Москву, устроился работать главным специалистом по внешней экономической деятельности в нефтяную компанию First Oil, а также ещё активнее занялся общественной деятельностью, направленной на сближение России и Италии.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 17:45
Раньше кормил Путина, а теперь помогает детям Донбасса не терять надежду: история итальянца Антонио РицциКорреспонденту издания Украина.ру посчастливилось лично познакомиться с итальянцем с широкой русской душой, который делает мир добрее и от этого становится счастливее
Он руководит миланским комитетом "Остановим войну", который проводит акции против русофобии и отправок оружия Украине с участием тысяч человек; культурной ассоциацией "Друзья Российской империи"1, с которой сотрудничают великий князь Георгий Романов и принц Майкл Кентский, двоюродный брат британской королевы Елизаветы II; выступает организатором Международного кризисного саммита (International Crisis Summit)2, в рамках которого выступал с речью о противодействии русофобии и преследованиях православной церкви на Украине в Сенате США, Европарламенте, парламентах Румынии и Японии.
"Мы люди, которые считают, что наше право иметь мнение выше, чем стоимость нашей жизни. Мы готовы умирать ради нашей свободы", - заявил Пьетро.
А говорить правду на Западе сейчас без преувеличения смертельно опасно. За активную пророссийскую общественную деятельность некоторые преподаватели университета перестали общаться с Пьетро и даже запретили посещать свои занятия, причём всё это происходит на факультете международных отношений международного университета.
Более того, Пьетро угрожают расправой украинские олигархи, живущие в Италии. А ещё ему поступают угрозы из-за отца, известного политика, который борется против правительства республики, баллотировался от партии Italexit, выступающей за выход Италии из ЕС. В дом семьи ворвались, украли вещи, разбили окна машины.
По словам Пьетро, об отъезде из страны его отец и не думает, потому что он патриот Италии и хочет продолжать вести борьбу там, "даже если умрёт". Сам молодой человек приезжать в Италию не боится, но возвращаться туда на постоянное место жительства не собирается, он хочет связать свою жизнь с Россией.
"Я искал страну православную и с сильнейшими традиционными ценностями. Россия – страна с литературой, которую я люблю. Эта страна, которая близка мне культурно. Люди более глубокие, с ними можно вести интеллектуальные разговоры. Я хочу создать здесь свою будущую семью, хочу служить России, которая стала Третьим Римом в том плане, что это одни ценности, одна вера, одни принципы. Я считаю Россию своей Родиной.
Немаловажным фактором, как и для многих переселенцев из западных стран, стал тот факт, что в России запрещена пропаганда ЛГБТ*.
"В Италии, если назовёшь незнакомого человека, который выглядит как мужчина, мужчиной, то можешь попасть в тюрьму, потому что может оказаться, что он сам себя считает женщиной. Тех родителей, которые выступают против того, чтобы их ребёнок сменил пол и принимал гормоны, могут лишить родительских прав. А дети могут этого захотеть, потому что в школе их учат, что это хорошо", - говорит Пьетро.
Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру
Вчера, 05:33
Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызовОрганизованный мультимедийным изданием Украина.ру форсайт-форум "Хочу жить в России!" был посвящен горячей теме переселения десятков и сотен тысяч людей из разных — дружественных и недружественных — стран в Россию
Как правило детей, рождённых в смешанных семьях, растят как билингвов и знакомят с традициями стран обоих родителей, но в случае с Пьетро всё было совсем не так.
"Мой отец, который вырос во времена Советского Союза и пропаганды холодной войны, не очень любил Россию. И я тоже не любил Россию из-за него", - сказал Пьетро.
Но всё кардинально изменилось.
"У меня есть яркое воспоминание: когда мне было лет 14, я увидел в газете заголовок "Русские слишком сильные", в той статье речь шла о событиях в Сирии, американские солдаты рассказывали про российских военных – они не ожидали такого, они помнили армию РФ по временам чеченских войн. А потом начались события на Украине, я стал читать о просисходящем, глубже изучать историю России, общаться с русскими людьми и понял, что они ближе мне по менталитету", - говорит Пьетро.
Так что именно 2014 год стал для него точкой отсчёта знакомства с Россией. Более того, своё отношение к России в конечном итоге пересмотрел и его отец.
"Изначально он не понимал суть событий 2014 года и был на стороне Украины, но после начала спецоперации и он принялся изучать происходящее, читать статьи независимых журналистов, и тоже стал пророссийским. Появились новые газеты, например, La Verità и Giornale d'Italia, для которой я тоже пишу статьи, - единственные, кто рассказывает правду обо всех событиях. Это помогло многим итальянцам понять что происходит", - сказал Пьетро.
В частности речь идёт о вооружении Украины. Вообще, как подчёркивает наши собеседник, Конституция Италии запрещает использовать оружие для решения международных конфликтов, но власти страны всё равно передали его ВСУ, а что именно – скрывают, поскольку перечень содержится в секретном декрете. Единственное, есть съёмки, на которых зафиксировано, как в самолёт загружают бомбы.
"Итальянцы, даже те, кто сначала был на стороне Украины под влиянием пропаганды, после вторжения ВСУ в Курскую область стали против Украины, потому что оружие, которые мы поставили, используется не для самообороны, а для совершения атаки", - рассказывает Пьетро.
Сейчас в разных городах Италии одна общественная организация установила баннеры с лозунгами "Россия – не наш враг!", "Нет поставкам оружия Украине!", что привело украинских дипломатов в бешенство.
"У меня дом рядом с российским консульством, там часто видел протестующих украинцев. В Италии их называют домработницами, потому что большинство украинцев, которые живут в республике, - это домработницы. Если в самом начале 2022 года ты скажешь, что за Россию, тебя могли зарезать, потому что было много украинцев, которые ходили с ножом и убивали сторонников России. Итальянцы могли ударить кулаком, плевать. Могли уволить. Я работал стажёром в одной из организаций ООН и меня уволили за мнение о спецоперации", - говорит Пьетро.
Главным итогом своей общественной деятельности Пьетро видит как раз-таки в том, чтобы рассказать итальянцам правду и изменить их мнение о России и событиях на Украине.
"Я не признаю правительство Итальянской республики как своё. Я считаю, что моя земля находится под американской оккупацией. За Марио Драги никто не голосовал, но он всё равно стал премьер-министром, мог принять законы без согласия парламента. Джорджа Мелони в предвыборных обещаниях говорила правильные вещи, но как только возглавила правительство, всё изменилось. Либо ей сказали что надо делать, чтобы разрешили стать премьер-министром, либо просто угрожали. Я думаю, первое более вероятно. Я терял надежду на изменение в Италии законным способом - через выборы, а не посредством революции, - поэтому решил приехать на свою вторую родину, защитить её, чтобы не повторилось то, что произошло на Западе", - говорит Пьетро.
1 проводит в разных странах мероприятия по продвижению русской культуры и дружбы с Россией, концерты, выставки, службы в церкви. В скором времени планируется переименовать ассоциацию в "Друзья России", сделать регистрацию в России и открыть здесь главный штаб, а деятельность переориентировать больше в политическое русло.
2 саммиты обычно проходят в течение трёх дней: первый - за закрытыми дверями для участников, второй - в парламенте принимающей страны, заключительный - выступление участников перед местной общественностью, а затем активисты проводят акции протеста. Пьетро обратился с инициативой провести подобное мероприятие в России (без акций протестов, естественно) к официальному представителю МИД РФ и руководству Совета Федерации, и предложение было встречено одобрительно.
Читайте также историю другого итальянца, который нашёл счастье в России, в статье Итальянский повар Иван Рорато: Иногда мне кажется, что я более русский, чем многие русские
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ
 
Хочу жить в России!РоссияИталияБенито МуссолиниЕлизавета IIФедор ДостоевскийУкраинаСпецоперацияЭксклюзивпереселенцыиностранцы
 
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