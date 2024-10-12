https://ukraina.ru/20241012/1058032467.html

Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском

Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском - 12.10.2024 Украина.ру

Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском

О чем говорят и что обсуждают на Украине сегодня - в соцсетях, в СМИ и на кухнях? Публикуем наш рейтинг Топ-10 цитат об Украине

2024-10-12T08:32

2024-10-12T08:32

2024-10-12T10:18

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Но сначала, главные вопросы.Что останется в итоге от Украины?На каких условиях пройдет "большая сделка", которая определит будущую судьбу страны?Какие "успехи" на фронте, в чём причина провалов? И кто виноват?Эти и многие другие вопросы обсуждались на этой неделе и на самой Украине, и политиками других стран."Маленькая зеленая коррумпированная Украина"Так назвал то, что гипотетически может остаться от сегодняшнего государства Игорь Мосийчук, бывший народный депутат Украины и участник антитеррористической операции в Донбассе.Речь шла о том, пойдёт ли сегодняшняя власть на так называемые "территориальные уступки":"Их устраивает маленькая зелёная коррумпированная Украина. Даже если останется несколько областей, лишь бы ими управляли "зелёные".А всё действительно идёт к тому, что от Украины останется несколько областей.Как сказал генерал Сергей Кривонос, и это, наверное, самое популярное на этой неделе высказывание на Украине:" У нас полная жопа".Воевать некому и нечем, объясняет генерал, бывший заместитель секретаря СНБО."Пехота скоро вымрет (на Украине - ред.) как род войск. Украину может спасти только чудо", - считает генерал.Какое "ай-кью" у генерала Сырского?Кто виноват в потере очередного американского комплекса "Пэтриот"?Слово депутату Рады Марьяне Безуглой:"Причина - "Ай кью" генерала Сырского, который не способен построить систему ПВО."Марьяна рубит правду в глаза, пытаясь убрать Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Она выполняет заказ Офиса президента.Поэтому из её блога можно узнать о том, что на самом деле происходит в армии, какие реальные потери и так далее.Потерю еще одного "Пэтриота", поражённого ракетой России на прошедшей неделе, можно считать подтвержденной. А скорее всего, уничтожено две установки."Пэтриот" - это комплекс ПВО, который считается одним из передовых. Стоимость батареи - около 1 миллиарда долларов (вместе с ракетами). Обслуживает ее 90 солдат."Пэтриоты" активно покупают страны Ближнего Востока. И теперь они, конечно, с неподдельным интересом следят за тем, как уничтожаются ракетами России эти супер батареи.Может быть, Сырский и другие военачальники действительно настолько не справляются с задачей правильной эксплуатации этих систем. А может, с самими установками что-то не то?"Пэтриоты" статичны, чрезвычайно громоздки, их трудно перемещать. Радары выпускают мощные электромагнитные импульсы. В составе - пять-восемь пусковых установок, которые занимают площадь в несколько квадратных километров. Поэтому батареи достаточно уязвимы. И чрезвычайно дороги.В общем, изделие знаменитой американской фирмы "Raytheon" зарекомендовало себя не с самой лучшей стороны.Наверное, пожалели уже много раз, что подставили свои "Пэтриоты" под ракеты России."Тупость генералов"Но о том, что украинские военачальники действительно не могут "дать ладу" тем многомиллиардным военным поставкам, которыми щедро осыпали Украину, говорят всё больше.На прямой вопрос о причине не глубокой стратегической украинской военной мысли отвечает украинский политолог Константин Бондаренко:"Тупость генералов проистекает из тупости верховного командования.Но где брать генералов?Методом бусификации их не наберешь."115 миллионов на фильм о величии ЗеленскогоДа, 115 миллионов долларов - столько собирается потратить Зеленский на фильм о самом себе.Конечно, из бюджета Украины.Заказ будут выполнять в Голливуде, студия "Парамаунт". Режиссер - Джеймс Мэнголд, который снял фильмы "Логан" и "Росомаха: Бессмертный", "Индиана Джонс и Колесо судьбы".Кино будет называться "Цена победы", а Зеленский будет представлен как дальновидный стратег и гений мысли.А теперь - инсайдерская информация.В кино будет отрицательный герой!Это генерал Залужный, который пишет диссертации во время военных действий. И если бы не мудрый гений Зеленского, где была бы та Украина с тем Залужным...Всем, конечно, ясно и понятно, что начинается предвыборная кампания. На всякий случай, лучше заранее снять фильм про самого себя. В этом Зеленскому точно нет равных.Объясняет писатель и публицист Николай Стариков:"Зеленского мало волнуют потери ВСУ, но куда больше волнует, как он будет выглядеть на международной арене. Как он будет выглядеть после Победы России".48 "Великих Украин"Кстати, напомним, что Зеленский уже снимался один раз в роли президента Украины - конечно, в сериале "Слуга народа".Там было много пророческих моментов. Например:Название "Рада" меняется на название "ZРада".Да, знак "Z", еще в 2017 году появился рядом с названием парламента Украины.И конечно, разделение Украины на 28 "Великих Украин"."Это великие могучие независимые государства. Территория полураспада в хаотичном движении", - объясняет Зеленскому в кино помощник, показывая на раздробленную карту Украины.Правда, по сюжету сериала, идет 2049 год.В реальности все оказалось куда ближе по времени. Благодаря Зеленскому, только уже не актеру, сыгравшему президента, а президенту, вылупившемуся из бывшего актера.Дефицит в ЕвропеНо вернемся в сегодняшний день. Что говорит Зеленский сегодня?Существует "Проблема дефицита геополитической определенности в Европе", - объясняет он европейцам.Что это значит?Трудно понять этот набор слов.Но потом Зеленский разъясняет. Чтобы убрать дефицит, надо принять Украину в НАТО.Что же говорят об этом настоящие хозяева Украины?НАТО? "Если и когда до этого дойдет"Камала Харрис наконец дала большое интервью, и даже несколько раз упомянула Украину. В паре тщательно выверенных фраз."Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защищать себя."А что касается вхождения Украины в НАТО?"Если и когда до этого дойдёт", тогда и будут обсуждать этот вопрос, сказала хохотушка Камала.По поводу переговоров:"Украина должна иметь право голоса в будущем Украины."Невероятно! Даже дадут право голоса в обсуждении.Но не более того."Список покупок"А что говорят в Европе?Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, прямо сообщил, что "за закрытыми дверями" многие члены НАТО говорят о том, что возможностей для вступления в НАТО у Украины нет.Английская пресса назвала знаменитый план победы Зеленского, о котором он активно рассказывал каждый день, "списком покупок".Похоже, никого не тревожит тот "дефицит", на который указывает Зеленский.Даже знаменитый британский политик, кот Ларри, проживающий в резиденции британского премьера, почуял неладное и выбежал из резиденции при прибытии туда Зеленского.Умное животное понимает: одно прикосновение Зеленского - это практически черная метка. Вот так и вылетишь с теплого места на Даунинг-стрит.А Ларри пережил пятерых премьеров! Пять двуногих ушли, а Ларри по-прежнему ловит мышей в ареале резиденции.Теперь понятно, почему. Кот разумен, осторожен и крайне избирателен в плане общения и безопасности.О том, что говорят о ситуации на фронте военные и политические эксперты Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

https://ukraina.ru/20241010/1058002251.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, европа, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, нато, рада, вооруженные силы украины