https://ukraina.ru/20241012/1058034045.html

БПЛА в гаражах. Эксперт рассказал на что следует обратить внимание Минобороны

БПЛА в гаражах. Эксперт рассказал на что следует обратить внимание Минобороны - 12.10.2024 Украина.ру

БПЛА в гаражах. Эксперт рассказал на что следует обратить внимание Минобороны

Что позволило увеличить производство дронов и какое еще оборудование нужно нашим пилотам, в интервью изданию Украина.ру ответил писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-10-12T07:45

2024-10-12T07:45

2024-10-12T07:45

россия

минобороны

вооруженные силы украины

вс рф

бпла

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/06/1057910500_0:2:1033:583_1920x0_80_0_0_9d48449cfa9d6d00753828fa438fb970.jpg.webp

В более ранних интервью изданию Украина.ру серьезные операторы БПЛА говорят, что восемь из десяти дронов, которые поставляют гуманитарщики, не взлетают. Эксперт прокомментировал эту ситуацию.Эксперт начал более подробно перечислять необходимый инвентарь:"Нужны усилители сигнала для БПЛА, который позволяет увеличить дальность полета и обеспечивают безопасность оператора, потому что оператор находится далеко от места взлета. Эти пульты также позволяют преодолеть вражеский РЭБ. Им нужны усилители, ретрансляторы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также 3D-принтеры, на которых операторы сами могли бы печатать нужные им приспособления для сбросов".Необходимо понять все потребности армии и централизовано решать их через Минобороны, подвел итог Садулаев.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

https://ukraina.ru/20241010/1057991722.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, военная техника