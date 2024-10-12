БПЛА в гаражах. Эксперт рассказал на что следует обратить внимание Минобороны
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Что позволило увеличить производство дронов и какое еще оборудование нужно нашим пилотам, в интервью изданию Украина.ру ответил писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
В более ранних интервью изданию Украина.ру серьезные операторы БПЛА говорят, что восемь из десяти дронов, которые поставляют гуманитарщики, не взлетают. Эксперт прокомментировал эту ситуацию.
"У нас открылось много гаражных производств дронов, где не контролируется их качество. Там может быть и брак, и конструктивные недостатки. Эта ситуация неприемлема. С этими гаражными кооперативами нужно разбираться. Сейчас, кстати, Минобороны поставляет довольно много различных дронов. Подразделения БПЛА не имеют в них недостатка. Хотя еще несколько месяцев назад у нас был их большой дефицит. Значит, Минобороны все-таки какие-то проблемы решает. Но кроме самих дронов, нашим пилотам нужно другое оборудование", — объяснил Садулаев.
Эксперт начал более подробно перечислять необходимый инвентарь:
"Нужны усилители сигнала для БПЛА, который позволяет увеличить дальность полета и обеспечивают безопасность оператора, потому что оператор находится далеко от места взлета. Эти пульты также позволяют преодолеть вражеский РЭБ. Им нужны усилители, ретрансляторы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также 3D-принтеры, на которых операторы сами могли бы печатать нужные им приспособления для сбросов".
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Необходимо понять все потребности армии и централизовано решать их через Минобороны, подвел итог Садулаев.