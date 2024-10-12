https://ukraina.ru/20241012/1057986550.html

"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада

"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада - 12.10.2024 Украина.ру

"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада

Постройка Западом филиалов своих оборонных предприятий на Украине не в последнюю очередь призвана контролировать денежные потоки, поступающие в эту страну. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-12T07:30

2024-10-12T07:30

2024-10-12T07:30

новости

владимир зеленский

украина

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/09/1057986432_0:108:574:430_1920x0_80_0_0_79f202a98c8aae14f10bc1418cbb143b.jpg.webp

"Теперь у Запада возникла новая идея – завести на Украину филиалы своих оборонных предприятий, чтобы Зеленский сам выпускал на них 155-мм снаряды и чинил старую технику. Еще Запад через эти филиалы будет контролировать денежные потоки, а в руки украинским политикам минимум средств давать", - рассказал эксперт. Зеленский, продолжил он, будет в этом случае как Пятачок из мультика, которому Винни-Пух на рот повязал платок. Только у Зеленского не рот, а пасть, подчеркнул Мощанский.Украина все время все пожирает, заявил собеседник издания. По его словам, Запад поставил перед Зеленским задачу мобилизовать еще 200 тысяч бойцов в этом году. А дальше они возьмутся за молодое поколение, которое пока не трогали, подытожил он. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, запад