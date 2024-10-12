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"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада
"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада - 12.10.2024 Украина.ру
"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада
Постройка Западом филиалов своих оборонных предприятий на Украине не в последнюю очередь призвана контролировать денежные потоки, поступающие в эту страну. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-12T07:30
2024-10-12T07:30
2024-10-12T07:30
новости
владимир зеленский
украина
запад
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"Теперь у Запада возникла новая идея – завести на Украину филиалы своих оборонных предприятий, чтобы Зеленский сам выпускал на них 155-мм снаряды и чинил старую технику. Еще Запад через эти филиалы будет контролировать денежные потоки, а в руки украинским политикам минимум средств давать", - рассказал эксперт. Зеленский, продолжил он, будет в этом случае как Пятачок из мультика, которому Винни-Пух на рот повязал платок. Только у Зеленского не рот, а пасть, подчеркнул Мощанский.Украина все время все пожирает, заявил собеседник издания. По его словам, Запад поставил перед Зеленским задачу мобилизовать еще 200 тысяч бойцов в этом году. А дальше они возьмутся за молодое поколение, которое пока не трогали, подытожил он. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
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новости, владимир зеленский, украина, запад
"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада
Постройка Западом филиалов своих оборонных предприятий на Украине не в последнюю очередь призвана контролировать денежные потоки, поступающие в эту страну. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
"Теперь у Запада возникла новая идея – завести на Украину филиалы своих оборонных предприятий, чтобы Зеленский сам выпускал на них 155-мм снаряды и чинил старую технику. Еще Запад через эти филиалы будет контролировать денежные потоки, а в руки украинским политикам минимум средств давать", - рассказал эксперт.
Зеленский, продолжил он, будет в этом случае как Пятачок из мультика, которому Винни-Пух на рот повязал платок. Только у Зеленского не рот, а пасть, подчеркнул Мощанский.
Украина все время все пожирает, заявил собеседник издания.
По его словам, Запад поставил перед Зеленским задачу мобилизовать еще 200 тысяч бойцов в этом году. А дальше они возьмутся за молодое поколение, которое пока не трогали, подытожил он.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.