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Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области

Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области - 12.10.2024 Украина.ру

Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще 11 - получили ранения. Об этом 12 октября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-10-12T09:30

2024-10-12T09:30

2024-10-12T10:08

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В числе пострадавших населенных пунктов оказались Шебекино, где различные травмы получили девять местных жителей, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.Также в результате атаки вражеского беспилотника по селу Устинка Белгородского района ранения получили три мирных жителя, у всех диагностированы минно-взрывные травмы.Украинские военные ежедневно атакуют приграничные регионы России. Так, только за последние дни они ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.Еще по теме: СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области.

https://ukraina.ru/20241006/1057915680.html

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новости, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, ск рф, обстрелы, погибшие, пострадавшие