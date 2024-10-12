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Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области - 12.10.2024 Украина.ру
Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще 11 - получили ранения. Об этом 12 октября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-10-12T09:30
2024-10-12T09:30
2024-10-12T10:08
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вячеслав гладков
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обстрелы
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В числе пострадавших населенных пунктов оказались Шебекино, где различные травмы получили девять местных жителей, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.Также в результате атаки вражеского беспилотника по селу Устинка Белгородского района ранения получили три мирных жителя, у всех диагностированы минно-взрывные травмы.Украинские военные ежедневно атакуют приграничные регионы России. Так, только за последние дни они ударили по луганским спасателям в Лисичанске, возвращавшимся в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, ранили трех дончанок и двух жительниц Кременной, одна из которых - местная медсестра - позже скончалась в больнице.Еще по теме: СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области.
https://ukraina.ru/20241006/1057915680.html
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новости, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, ск рф, обстрелы, погибшие, пострадавшие
Новости, Белгородская область, Россия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СК РФ, обстрелы, погибшие, пострадавшие
Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
09:30 12.10.2024 (обновлено: 10:08 12.10.2024)
В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще 11 - получили ранения. Об этом 12 октября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков