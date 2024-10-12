https://ukraina.ru/20241012/1057974211.html
Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе
Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе - 12.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе
Если российская армия возьмет Курахово, то она сможет двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. ВС РФ также смогут выпрямить фланги и поддержать свою группировку в Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-10-12T06:00
2024-10-12T06:00
2024-10-12T06:00
новости
детали
сво
спецоперация
донбасс
курахово
украина
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953812_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0b936382a2527c66fd79c027f81482b8.jpg
Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ, отметил эксперт. Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года. В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, подчеркнул он. "Наконец, это наиболее простая цель. Мы уже взяли Угледар. Мы неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки (половина села уже за нами). Кроме того, мы нависаем над северным флангом Курахово. Судя по всему, сейчас будет взята в оперативное окружение 59-я бригада ВСУ, которая будет вынуждена отходить из агломерации Горняк-Кураховка-Зоряное", - сказал Угольный. Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.
донбасс
курахово
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953812_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_3bb06b2f80f1a6b4bdcbd320d9e4ceb0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, детали, сво, спецоперация, донбасс, курахово, украина, вс рф
Новости, детали, СВО, Спецоперация, Донбасс, Курахово, Украина, ВС РФ
Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе
Если российская армия возьмет Курахово, то она сможет двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. ВС РФ также смогут выпрямить фланги и поддержать свою группировку в Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ, отметил эксперт. Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года. В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, подчеркнул он.
"Наконец, это наиболее простая цель. Мы уже взяли Угледар. Мы неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки (половина села уже за нами). Кроме того, мы нависаем над северным флангом Курахово. Судя по всему, сейчас будет взята в оперативное окружение 59-я бригада ВСУ, которая будет вынуждена отходить из агломерации Горняк-Кураховка-Зоряное", - сказал Угольный.
Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.