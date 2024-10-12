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Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе

Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе - 12.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Курахово - сейчас главная цель ВС РФ в Донбассе

Если российская армия возьмет Курахово, то она сможет двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. ВС РФ также смогут выпрямить фланги и поддержать свою группировку в Запорожской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный

2024-10-12T06:00

2024-10-12T06:00

2024-10-12T06:00

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Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ, отметил эксперт. Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года. В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, подчеркнул он. "Наконец, это наиболее простая цель. Мы уже взяли Угледар. Мы неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки (половина села уже за нами). Кроме того, мы нависаем над северным флангом Курахово. Судя по всему, сейчас будет взята в оперативное окружение 59-я бригада ВСУ, которая будет вынуждена отходить из агломерации Горняк-Кураховка-Зоряное", - сказал Угольный. Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.

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