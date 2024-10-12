Расслабляться нельзя, противник будет наступать в ближайшие месяцы — Садулаев
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Украина держит стратегический резерв и не распыляет его на том же юге Донбасса. Либо они его сохраняют для отражения нашего наступления, либо планируют использовать для своего нового наступления
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Киевский режим не отказался от своей стратегической задачи перерезать сухопутный коридор в Крым. Может быть, враг ждет нового сезона или накопления сил. Поэтому нам нельзя расслабляться. Попытки нового наступления противника возможны в ближайшие месяцы", — рассказал Садулаев.
Отвечая на вопрос, может ли наступление в Донбассе сорвать эти планы, эксперт отметил, что оно идет медленно.
"Мы там продавливаем оборону ВСУ, проходя по несколько сот метров за сутки. В лучшем случае – два-три километра. А чтобы поставить под угрозу эти планы киевского режима, вынудив его бросить в бой свои стратегические резервы для затыкания дыр, нам нужен решительный прорыв хотя бы на 10-20 километров в глубину с занятием стратегически важных точек", — подробно объяснил Садулаев.
Он добавил, что пока мы этого сделать не можем в том числе потому, что у нас нет достаточных резервов.
"Наше медленное прогрызание вражеской обороны не заставит Украину изменить свои планы. Она будет постепенно отходить и занимать новые позиции. И это может длиться достаточно долго", — заключил Садулаев.
Сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что противник фронт пока держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но как только это случится — наступит полная деградация ВСУ.
Он отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт.
"Конечно, Взятие Покровска будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел. Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", — прокомментировал Полетаев.
По его словам, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости.
Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко высказал мнение, что украинский фронт уже фактически разрушен.
К этому Украину приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть, считает эксперт.
"Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много. Мы каждый день освобождаем какой-то населенный пункт. Раньше мы один населенный пункт брали раз в пару месяцев и это считалось большим успехом. А сейчас мы уже не обращаем на это внимания и не считаем достижением. Потому что украинский фронт фактически обрушился", — объяснил Ищенко.
Он отметил, что противник постоянно отступает и остановиться не может.
"Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.
Более подробно о событиях, которые значительно повлияли на украинский фронт в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру