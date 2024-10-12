https://ukraina.ru/20241012/1058033804.html

Расслабляться нельзя, противник будет наступать в ближайшие месяцы — Садулаев

Расслабляться нельзя, противник будет наступать в ближайшие месяцы — Садулаев - 12.10.2024 Украина.ру

Расслабляться нельзя, противник будет наступать в ближайшие месяцы — Садулаев

Украина держит стратегический резерв и не распыляет его на том же юге Донбасса. Либо они его сохраняют для отражения нашего наступления, либо планируют использовать для своего нового наступления

2024-10-12T07:25

2024-10-12T07:25

2024-10-12T07:21

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

всу

потери всу

сво

фронт

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.Отвечая на вопрос, может ли наступление в Донбассе сорвать эти планы, эксперт отметил, что оно идет медленно."Мы там продавливаем оборону ВСУ, проходя по несколько сот метров за сутки. В лучшем случае – два-три километра. А чтобы поставить под угрозу эти планы киевского режима, вынудив его бросить в бой свои стратегические резервы для затыкания дыр, нам нужен решительный прорыв хотя бы на 10-20 километров в глубину с занятием стратегически важных точек", — подробно объяснил Садулаев.Он добавил, что пока мы этого сделать не можем в том числе потому, что у нас нет достаточных резервов."Наше медленное прогрызание вражеской обороны не заставит Украину изменить свои планы. Она будет постепенно отходить и занимать новые позиции. И это может длиться достаточно долго", — заключил Садулаев.Сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что противник фронт пока держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но как только это случится — наступит полная деградация ВСУ.Он отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт."Конечно, Взятие Покровска будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел. Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", — прокомментировал Полетаев.По его словам, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииРанее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко высказал мнение, что украинский фронт уже фактически разрушен.К этому Украину приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть, считает эксперт."Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много. Мы каждый день освобождаем какой-то населенный пункт. Раньше мы один населенный пункт брали раз в пару месяцев и это считалось большим успехом. А сейчас мы уже не обращаем на это внимания и не считаем достижением. Потому что украинский фронт фактически обрушился", — объяснил Ищенко.Он отметил, что противник постоянно отступает и остановиться не может."Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.Более подробно о событиях, которые значительно повлияли на украинский фронт в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к ДнепруПолный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

https://ukraina.ru/20241010/1057992390.html

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украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, фронт