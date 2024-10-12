https://ukraina.ru/20241012/1058031162.html

Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу

Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу - 12.10.2024 Украина.ру

Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу

России нужно одержать неоспоримую военную победу, так как цели СВО: достичь демилитаризации и денацификации Украины. Это возможно только с армией, которая превышает нынешнюю

2024-10-12T06:55

2024-10-12T06:55

2024-10-12T06:55

россия

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

дмитрий медведев

мобилизация

сво

вс рф

контракт

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.Он заметил, что выполнение целей СВО может случиться только в том случае, если мы сменим власть в Киеве. Очевидно же, что Зеленский добровольно на это не пойдет, добавил эксперт.Поэтому на том или ином этапе войны мобилизация неизбежна, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение."Уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников. Об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. Но это было ожидаемо. Количество боеспособных мужчин, готовых бросить семью и работу, чтобы поехать на войну, всегда ограниченное. Я не знаю, хватит ли у нас добровольцев, чтобы полностью лишить ВСУ возможности сопротивляться. Цифр ни у кого нет. Официальная статистика будет только к концу года", — рассказал Полетаев.По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт."Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииНа днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, мобилизация, сво, вс рф, контракт