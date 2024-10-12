Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу - 12.10.2024 Украина.ру
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Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу
Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу - 12.10.2024 Украина.ру
Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу
России нужно одержать неоспоримую военную победу, так как цели СВО: достичь демилитаризации и денацификации Украины. Это возможно только с армией, которая превышает нынешнюю
2024-10-12T06:55
2024-10-12T06:55
россия
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
мобилизация
сво
вс рф
контракт
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.Он заметил, что выполнение целей СВО может случиться только в том случае, если мы сменим власть в Киеве. Очевидно же, что Зеленский добровольно на это не пойдет, добавил эксперт.Поэтому на том или ином этапе войны мобилизация неизбежна, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение."Уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников. Об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. Но это было ожидаемо. Количество боеспособных мужчин, готовых бросить семью и работу, чтобы поехать на войну, всегда ограниченное. Я не знаю, хватит ли у нас добровольцев, чтобы полностью лишить ВСУ возможности сопротивляться. Цифр ни у кого нет. Официальная статистика будет только к концу года", — рассказал Полетаев.По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт."Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииНа днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
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россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, мобилизация, сво, вс рф, контракт
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, мобилизация, СВО, ВС РФ, контракт

Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу

06:55 12.10.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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России нужно одержать неоспоримую военную победу, так как цели СВО: достичь демилитаризации и денацификации Украины. Это возможно только с армией, которая превышает нынешнюю
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
Он заметил, что выполнение целей СВО может случиться только в том случае, если мы сменим власть в Киеве. Очевидно же, что Зеленский добровольно на это не пойдет, добавил эксперт.
"Чтобы одержать на Украине решительную военную победу, нам контрактников не хватит. Для этого нам нужна армия, которая была бы в два раза больше нынешней, а приток контрактников не позволяет создать такие резервы. Он позволяет лишь восполнять потери и формировать отдельные подразделения. Он не может создать большой численный перевес, необходимый для успешного наступления", — прокомментировал Садулаев.
Поэтому на том или ином этапе войны мобилизация неизбежна, заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев напомнил, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение.
"Уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников. Об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. Но это было ожидаемо. Количество боеспособных мужчин, готовых бросить семью и работу, чтобы поехать на войну, всегда ограниченное. Я не знаю, хватит ли у нас добровольцев, чтобы полностью лишить ВСУ возможности сопротивляться. Цифр ни у кого нет. Официальная статистика будет только к концу года", — рассказал Полетаев.
По его словам, решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года. Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, добавил эксперт.
"Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем.
Второе. Стратегия и тактика. Мы должны понимать, как мы будем побеждать. В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем.
Третье. Техника и вооружения. Мы вышли на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются. Этот поток идет на фронт.
Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились.
Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает", — подробно объяснил Полетаев.
Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
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Они станут либо русскими, либо бандеровскими. “Держать и не пущать” украинцев больше нельзяВ идеале необходимо, чтобы украинцы при поддержке России сами свергли режим Владимира Зеленского. Поэтому мы должны изменить образ России для украинцев
На днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.
Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевмобилизацияСВОВС РФконтракт
 
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