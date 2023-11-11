https://ukraina.ru/20231111/1050940808.html
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона - 11.11.2023 Украина.ру
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
Взрыв повредил завод, расположенный в подконтрольной ВСУ части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом глава назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-11T10:08
2023-11-11T10:08
2023-11-11T10:09
новости
россия
херсонская область
украина
сво
взрыв
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
По словам Прокудина, повреждённый взрывом завод находится в Бериславском районе.Ранее сообщалось о нескольких мощных взрывах, прогремевших в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали на левом берегу Днепра, а удары наносились баллистическими ракетами.Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, который не признаётся киевскими властями. В настоящее время Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а часть её на правом берегу Днепра, включая Херсон, временно остаётся под властью киевского режима.
https://ukraina.ru/20231111/1050940111.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонская область, украина, сво, взрыв, завод
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, СВО, взрыв, завод
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
10:08 11.11.2023 (обновлено: 10:09 11.11.2023)
Взрыв повредил завод, расположенный в подконтрольной ВСУ части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом глава назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале