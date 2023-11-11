Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона - 11.11.2023 Украина.ру
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Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона - 11.11.2023 Украина.ру
Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
Взрыв повредил завод, расположенный в подконтрольной ВСУ части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом глава назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-11T10:08
2023-11-11T10:09
новости
россия
херсонская область
украина
сво
взрыв
завод
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По словам Прокудина, повреждённый взрывом завод находится в Бериславском районе.Ранее сообщалось о нескольких мощных взрывах, прогремевших в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали на левом берегу Днепра, а удары наносились баллистическими ракетами.Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, который не признаётся киевскими властями. В настоящее время Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а часть её на правом берегу Днепра, включая Херсон, временно остаётся под властью киевского режима.
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новости, россия, херсонская область, украина, сво, взрыв, завод
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, СВО, взрыв, завод

Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона

10:08 11.11.2023 (обновлено: 10:09 11.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Взрыв повредил завод, расположенный в подконтрольной ВСУ части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом глава назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале
По словам Прокудина, повреждённый взрывом завод находится в Бериславском районе.
Ранее сообщалось о нескольких мощных взрывах, прогремевших в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали на левом берегу Днепра, а удары наносились баллистическими ракетами.
Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, который не признаётся киевскими властями. В настоящее время Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а часть её на правом берегу Днепра, включая Херсон, временно остаётся под властью киевского режима.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
09:42
В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – КличкоКиевские власти сообщают о нескольких взрывах в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября пишут местные паблики
 
НовостиРоссияХерсонская областьУкраинаСВОвзрывзавод
 
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