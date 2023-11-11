https://ukraina.ru/20231111/1050940808.html

Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона

Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона - 11.11.2023 Украина.ру

Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона

Взрыв повредил завод, расположенный в подконтрольной ВСУ части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом глава назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-11T10:08

2023-11-11T10:08

2023-11-11T10:09

новости

россия

херсонская область

украина

сво

взрыв

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg

По словам Прокудина, повреждённый взрывом завод находится в Бериславском районе.Ранее сообщалось о нескольких мощных взрывах, прогремевших в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали на левом берегу Днепра, а удары наносились баллистическими ракетами.Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума, который не признаётся киевскими властями. В настоящее время Россия контролирует 75% территории Херсонской области, а часть её на правом берегу Днепра, включая Херсон, временно остаётся под властью киевского режима.

https://ukraina.ru/20231111/1050940111.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, украина, сво, взрыв, завод