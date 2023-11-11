Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
09:03 11.11.2023 (обновлено: 09:04 11.11.2023)
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Украинские войска с начала суток выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и пять снарядов калибра 155 мм по Горловке. Об этом 11 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"После 00.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 00:30 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО... 08:10 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов.
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