Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра - 11.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231111/1050939594.html
Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра - 11.11.2023 Украина.ру
Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
Украинские войска с начала суток выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и пять снарядов калибра 155 мм по Горловке. Об этом 11 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-11T09:03
2023-11-11T09:04
новости
россия
днр
донецк
горловка
обстрелы
всу
сво
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:316:2518:1732_1920x0_80_0_0_a259343ba9c87bcc98558498c971f185.jpg
"После 00.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 00:30 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО... 08:10 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231111/1050920898.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049137286_0:80:2518:1969_1920x0_80_0_0_043c85c7ddbeb5a61630829b6c48cf45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, донецк, горловка, обстрелы, всу, сво, рсзо
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Горловка, обстрелы, ВСУ, СВО, РСЗО

Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра

09:03 11.11.2023 (обновлено: 09:04 11.11.2023)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Читать в
Украинские войска с начала суток выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку и пять снарядов калибра 155 мм по Горловке. Об этом 11 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"После 00.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 00:30 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО... 08:10 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов.
Боец ВСУ в окопе
04:45
"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на УкраинеНа Западе хотят подавить противоречия между политическим и военным руководством Украины. Но ситуация на фронте и потери ВСУ волнуют Залужного намного больше, чем Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиРоссияДНРДонецкГорловкаобстрелыВСУСВОРСЗО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область
11:28Александр Казаков: Россия разгромит ВСУ внезапным двойным ударом, чтобы отрезать Украину от Черного моря
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
Лента новостейМолния