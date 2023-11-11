Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
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Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
Расчёты ствольной и реактивной артиллерии российских войск ежедневно уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения, заглубленные пункты управления и огневые средства противника, а также срывают атаки украинских националистов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-11T08:46
2023-11-11T08:47
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"Выполняя огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на Запорожском направлении СВО в районе населённого пункта Работино, расчёты 152-мм гаубиц "Мста-Б" разгромили очередной опорный пункт противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами БПЛА, когда данные о результатах огневого поражения целей передаются на огневую позицию артиллеристов незамедлительно, позволяет уничтожать цели на больших расстояниях с минимальным расходом боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231111/1050892436.html
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Новости, Россия, Запорожское направление, СВО, ВС РФ, артиллерия, ВСУ

Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО

08:46 11.11.2023 (обновлено: 08:47 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Расчёты ствольной и реактивной артиллерии российских войск ежедневно уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения, заглубленные пункты управления и огневые средства противника, а также срывают атаки украинских националистов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Выполняя огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на Запорожском направлении СВО в районе населённого пункта Работино, расчёты 152-мм гаубиц "Мста-Б" разгромили очередной опорный пункт противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами БПЛА, когда данные о результатах огневого поражения целей передаются на огневую позицию артиллеристов незамедлительно, позволяет уничтожать цели на больших расстояниях с минимальным расходом боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
04:00
Военный обозреватель рассказал, как зашла в Крынки украинская ДРГ и смогут ли ВСУ расширить плацдарм На Днепре противник продолжит действовать диверсионно-разведывательными группами. Российской армии выгодно, чтобы сейчас Украина перебрасывала силы на Херсонское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
НовостиРоссияЗапорожское направлениеСВОВС РФартиллерияВСУ
 
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