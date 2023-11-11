Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:46 11.11.2023 (обновлено: 08:47 11.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Расчёты ствольной и реактивной артиллерии российских войск ежедневно уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения, заглубленные пункты управления и огневые средства противника, а также срывают атаки украинских националистов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Выполняя огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на Запорожском направлении СВО в районе населённого пункта Работино, расчёты 152-мм гаубиц "Мста-Б" разгромили очередной опорный пункт противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами БПЛА, когда данные о результатах огневого поражения целей передаются на огневую позицию артиллеристов незамедлительно, позволяет уничтожать цели на больших расстояниях с минимальным расходом боеприпасов.
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