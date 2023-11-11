https://ukraina.ru/20231111/1050939476.html

Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО

Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру

Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО

Расчёты ствольной и реактивной артиллерии российских войск ежедневно уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения, заглубленные пункты управления и огневые средства противника, а также срывают атаки украинских националистов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-11T08:46

2023-11-11T08:46

2023-11-11T08:47

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"Выполняя огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на Запорожском направлении СВО в районе населённого пункта Работино, расчёты 152-мм гаубиц "Мста-Б" разгромили очередной опорный пункт противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами БПЛА, когда данные о результатах огневого поражения целей передаются на огневую позицию артиллеристов незамедлительно, позволяет уничтожать цели на больших расстояниях с минимальным расходом боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231111/1050892436.html

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