https://ukraina.ru/20231111/1050939344.html

Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО

Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру

Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО

Миномётчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Артёмовском направлении. Об этом утром 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-11T08:30

2023-11-11T08:30

2023-11-11T08:31

новости

россия

артёмовск (бахмут)

сво

вс рф

вдв

миномет

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048641302_0:299:3095:2040_1920x0_80_0_0_e5cce264a4dff614fd693a2124bf7429.jpg

Разведка десантников в режиме реального времени получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Заранее по целям противника просчитываются огневые точки."Расчёту достаточно нескольких минут для приведения миномёта к бою, после этого беглым огнём с корректировкой миномёты наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте… После первого выстрела расчёт начинает работать как чётко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой манёвр. Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до семи тысяч метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что высокая скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА."Расчёты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать её", - добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20231111/1050938392.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вс рф, вдв, миномет, всу