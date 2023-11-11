Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
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Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
Миномётчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Артёмовском направлении. Об этом утром 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-11T08:30
2023-11-11T08:31
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Разведка десантников в режиме реального времени получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Заранее по целям противника просчитываются огневые точки."Расчёту достаточно нескольких минут для приведения миномёта к бою, после этого беглым огнём с корректировкой миномёты наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте… После первого выстрела расчёт начинает работать как чётко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой манёвр. Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до семи тысяч метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что высокая скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА."Расчёты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать её", - добавили в ведомстве.
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новости, россия, артёмовск (бахмут), сво, вс рф, вдв, миномет, всу
Новости, Россия, Артёмовск (Бахмут), СВО, ВС РФ, ВДВ, миномет, ВСУ

Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО

08:30 11.11.2023 (обновлено: 08:31 11.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Миномётчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Артёмовском направлении. Об этом утром 11 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Разведка десантников в режиме реального времени получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Заранее по целям противника просчитываются огневые точки.
"Расчёту достаточно нескольких минут для приведения миномёта к бою, после этого беглым огнём с корректировкой миномёты наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте… После первого выстрела расчёт начинает работать как чётко отлаженный механизм, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свой манёвр. Миномётные расчёты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до семи тысяч метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высокая скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА.
"Расчёты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать её", - добавили в ведомстве.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
05:54
Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МОАртиллерия Южной группировки войск поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
 
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