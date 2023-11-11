При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:27 11.11.2023 (обновлено: 07:28 11.11.2023)
При падении украинского БПЛА, сбитого российскими силами ПВО в Смоленской области, никто не пострадал. Об этом глава региона Василий Анохин утром 11 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности", - написал Анохин.
Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 11 ноября, около 23:00 мск, российские средства ПВО перехватили над Смоленской и Московской областями два украинских беспилотника самолётного типа.
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