Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО - 11.11.2023 Украина.ру
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Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО
Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО - 11.11.2023 Украина.ру
Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО
Артиллерия Южной группировки войск поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-11T05:54
2023-11-11T05:55
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"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемёта вблизи Клещеевки, Васюковки, Артёмовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - рассказал Астафьев.Подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял убитыми и ранеными до 185 человек и шесть единиц техники, добавил офицер.
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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, артиллерия, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, СВО, ВС РФ, артиллерия, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО

05:54 11.11.2023 (обновлено: 05:55 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Артиллерия Южной группировки войск поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемёта вблизи Клещеевки, Васюковки, Артёмовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - рассказал Астафьев.
Подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял убитыми и ранеными до 185 человек и шесть единиц техники, добавил офицер.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
04:00
Военный обозреватель рассказал, как зашла в Крынки украинская ДРГ и смогут ли ВСУ расширить плацдарм На Днепре противник продолжит действовать диверсионно-разведывательными группами. Российской армии выгодно, чтобы сейчас Украина перебрасывала силы на Херсонское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
НовостиРоссияДНРДонецкое направлениеСВОВС РФартиллерияБПЛАВСУпотери ВСУ
 
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