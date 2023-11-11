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Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО

Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО - 11.11.2023 Украина.ру

Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО

Артиллерия Южной группировки войск поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-11T05:54

2023-11-11T05:54

2023-11-11T05:55

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"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемёта вблизи Клещеевки, Васюковки, Артёмовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - рассказал Астафьев.Подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял убитыми и ранеными до 185 человек и шесть единиц техники, добавил офицер.

https://ukraina.ru/20231111/1050892436.html

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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, артиллерия, бпла, всу, потери всу