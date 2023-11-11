Артиллеристы Южной группировки уничтожили у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ - МО
05:54 11.11.2023 (обновлено: 05:55 11.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Артиллерия Южной группировки войск поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемёта вблизи Клещеевки, Васюковки, Артёмовского и Переездного Донецкой Народной Республики", - рассказал Астафьев.
Подразделения группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял убитыми и ранеными до 185 человек и шесть единиц техники, добавил офицер.
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