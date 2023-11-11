В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - 11.11.2023 Украина.ру
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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - 11.11.2023 Украина.ру
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Режим воздушной тревоги действует в пяти областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) по состоянию на 2:30 (мск) 11 ноября
2023-11-11T02:41
2023-11-11T02:41
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракеты
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По информации украинских СМИ, воздушная тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

02:41 11.11.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Режим воздушной тревоги действует в пяти областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) по состоянию на 2:30 (мск) 11 ноября
По информации украинских СМИ, воздушная тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Наталья Мосейчук и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 18:31
Стометровка Ермака и отрицание "Минска-3". Итоги 10 ноября на УкраинеГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о ходе боевых действий, о том, когда они закончатся, а также о том, готово ли украинское руководство к переговорам с Россией и об отношениях президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного
 
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