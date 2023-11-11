В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Стометровка Ермака и отрицание "Минска-3". Итоги 10 ноября на Украине Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о ходе боевых действий, о том, когда они закончатся, а также о том, готово ли украинское руководство к переговорам с Россией и об отношениях президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного