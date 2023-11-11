В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© Робоавиа
© Робоавиа
Режим воздушной тревоги действует в пяти областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) по состоянию на 2:30 (мск) 11 ноября
По информации украинских СМИ, воздушная тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
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