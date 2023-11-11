В Коломне прозвучал взрыв – СМИ
00:54 11.11.2023 (обновлено: 00:55 11.11.2023)
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
© СК РФ
В подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщают, что ему предшествовал звук пропеллера. Об этом ночью 11 ноября написал телеграм-канал Readovka
"Местные жители сообщают о сильном звуке взрыва в Коломне. Вероятно, это звук сработавшей ПВО. Некоторые также сообщают о звуке пропеллера за минуту до взрыва", – уточнил источник.
Как пишет телеграм-канал "360tv", беспилотник упал рядом с одним из местных предприятий.
Очевидцы публикуют кадры, на которых виден столб дыма, образовавшийся после взрыва. Официальная информация по случившемуся пока не поступала.