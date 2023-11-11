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В Коломне прозвучал взрыв – СМИ

В Коломне прозвучал взрыв – СМИ - 11.11.2023 Украина.ру

В Коломне прозвучал взрыв – СМИ

В подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщают, что ему предшествовал звук пропеллера. Об этом ночью 11 ноября написал телеграм-канал Readovka

2023-11-11T00:54

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Как пишет телеграм-канал "360tv", беспилотник упал рядом с одним из местных предприятий. Очевидцы публикуют кадры, на которых виден столб дыма, образовавшийся после взрыва. Официальная информация по случившемуся пока не поступала.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, коломна, взрыв, сво