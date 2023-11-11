В Коломне прозвучал взрыв – СМИ - 11.11.2023 Украина.ру
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В Коломне прозвучал взрыв – СМИ
В Коломне прозвучал взрыв – СМИ - 11.11.2023 Украина.ру
В Коломне прозвучал взрыв – СМИ
В подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщают, что ему предшествовал звук пропеллера. Об этом ночью 11 ноября написал телеграм-канал Readovka
2023-11-11T00:54
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коломна
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Как пишет телеграм-канал "360tv", беспилотник упал рядом с одним из местных предприятий. Очевидцы публикуют кадры, на которых виден столб дыма, образовавшийся после взрыва. Официальная информация по случившемуся пока не поступала.
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новости, бпла, коломна, взрыв, сво
Новости, БПЛА, Коломна, взрыв, СВО

В Коломне прозвучал взрыв – СМИ

00:54 11.11.2023 (обновлено: 00:55 11.11.2023)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
© СК РФ
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В подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщают, что ему предшествовал звук пропеллера. Об этом ночью 11 ноября написал телеграм-канал Readovka

"Местные жители сообщают о сильном звуке взрыва в Коломне. Вероятно, это звук сработавшей ПВО. Некоторые также сообщают о звуке пропеллера за минуту до взрыва", – уточнил источник.

Как пишет телеграм-канал "360tv", беспилотник упал рядом с одним из местных предприятий.
Очевидцы публикуют кадры, на которых виден столб дыма, образовавшийся после взрыва. Официальная информация по случившемуся пока не поступала.
 
НовостиБПЛАКоломнавзрывСВО
 
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