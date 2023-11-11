https://ukraina.ru/20231111/1050920898.html

"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине

"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине - 11.11.2023 Украина.ру

"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине

На Западе хотят подавить противоречия между политическим и военным руководством Украины. Но ситуация на фронте и потери ВСУ волнуют Залужного намного больше, чем Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-11-11T04:45

2023-11-11T04:45

2023-11-11T04:45

новости

валерий залужный

всу

потери всу

владимир зеленский

власти

конфликт

военные

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050848149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51b8d785787bf7b66d91e1d72d4d24d8.jpg

Потери на фронте волнуют главкома ВСУ Валерия Залужного намного больше, чем президента Владимира Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Залужный ищет выход из сложившейся ситуации. На что президент Украины отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", рассказал политолог.Рано или поздно Зеленский совсем запретит украинским военным общаться с прессой. При этом Киев уже запретил корреспондентам выезжать на фронт. Такие действия только усилят "котел противоречий" между военной верхушкой и киевскими властями, добавил он.В этом конфликте Запад поддержит Зеленского и попытается подавить все противоречия. Но бесконечно давить на украинских военных у Запада просто не получится, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, всу, потери всу, владимир зеленский, власти, конфликт, военные, украина