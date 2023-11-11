"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине - 11.11.2023 Украина.ру
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"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине
"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине - 11.11.2023 Украина.ру
"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине
На Западе хотят подавить противоречия между политическим и военным руководством Украины. Но ситуация на фронте и потери ВСУ волнуют Залужного намного больше, чем Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T04:45
2023-11-11T04:45
новости
валерий залужный
всу
потери всу
владимир зеленский
власти
конфликт
военные
украина
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Потери на фронте волнуют главкома ВСУ Валерия Залужного намного больше, чем президента Владимира Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Залужный ищет выход из сложившейся ситуации. На что президент Украины отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", рассказал политолог.Рано или поздно Зеленский совсем запретит украинским военным общаться с прессой. При этом Киев уже запретил корреспондентам выезжать на фронт. Такие действия только усилят "котел противоречий" между военной верхушкой и киевскими властями, добавил он.В этом конфликте Запад поддержит Зеленского и попытается подавить все противоречия. Но бесконечно давить на украинских военных у Запада просто не получится, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, валерий залужный, всу, потери всу, владимир зеленский, власти, конфликт, военные, украина
Новости, Валерий Залужный, ВСУ, потери ВСУ, Владимир Зеленский, власти, конфликт, военные, Украина

"Тебя никто не спрашивает": Дмитрий Бабич рассказал, когда взорвется гигантский "котел" на Украине

04:45 11.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
На Западе хотят подавить противоречия между политическим и военным руководством Украины. Но ситуация на фронте и потери ВСУ волнуют Залужного намного больше, чем Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Потери на фронте волнуют главкома ВСУ Валерия Залужного намного больше, чем президента Владимира Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Залужный ищет выход из сложившейся ситуации. На что президент Украины отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", рассказал политолог.
"А для Залужного их (солдат ВСУ. - Ред.) гибель – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что это не самое счастливое время в его жизни, когда он вынужден воевать с русской армией", - подчеркнул Бабич.
Рано или поздно Зеленский совсем запретит украинским военным общаться с прессой. При этом Киев уже запретил корреспондентам выезжать на фронт. Такие действия только усилят "котел противоречий" между военной верхушкой и киевскими властями, добавил он.
В этом конфликте Запад поддержит Зеленского и попытается подавить все противоречия. Но бесконечно давить на украинских военных у Запада просто не получится, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 05:39
Алексей Леонков: Россия к зиме перестреляет ВСУ, чтобы выйти на правый берег Днепра и дойти до Венгрии Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с нами. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет планов войны с Россией.
 
НовостиВалерий ЗалужныйВСУпотери ВСУВладимир ЗеленскийвластиконфликтвоенныеУкраина
 
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