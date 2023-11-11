https://ukraina.ru/20231111/1050802652.html

Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"

Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа" - 11.11.2023 Украина.ру

Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"

В 1918 году украинская кровавая политическая оперетка дополнилась сценкой с избранием гетмана в цирке, а в 2019 году в Киеве президентом стал комический актёр, которого со временем начали называть кровавым клоуном. Кольцо замкнулось, змея укусила себя за хвост, в центре кольца оказался дом 5 по улице Городецкого (бывшей Николаевской)

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

история

история

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Большой район на выходящем к Крещатику склоне Печерского холма в конце XIX века носил название "усадьбы Меринга", по фамилии землевладельца. В 1895-96 годах наследники врача Фридриха Меринга продали участок под застройку. В результате появилось несколько улиц застроенных шедеврами архитектурного модерна и получивших название "Киевский Париж".Одним из этих шедевров стало здание Конного цирка Крутикова "Гиппо-палас", строительство которого было завершено 110 лет назад – 11 ноября 1903 года.Пётр Сильвестрович Крутиков был известнейшим в своё время артистом цирка и антрепренёром. Родился он в 1861 году в семье генерал-майора, долгое время работал чиновником в канцелярии генерал-губернаторства и Киевской судебной палаты.После смерти отца в 1890 году он решил посвятить жизнь своей страсти – дрессировке лошадей. По общему мнению, это был выдающийся дрессировщик. Крутиков создавал представления, в которых лошади не только выступали в качестве артистов (катались на бочке, ходили по горлышкам деревянных бутылок, по эластичному брусу, складывали из букв слова и т.д.), но и выполняли функции цирковой прислуги (разносили зрителям программки, звонили в колокольчик, созывая публику, и т.п.). Помимо сольных номеров Крутиков демонстрировал групповую работу лошадей "на свободе", управляя ими лишь взмахом перчатки (он вообще не использовал хлыст, что было на грани колдовства). Среди уникальных достижений дрессировки – номер с тройкой: Крутиков сидел на кореннике, а по бокам без седел и поводьев синхронно с ним движения выполняли две "пристяжные".Представления Крутикова всегда имели шумный успех не только в Киеве, но также в обеих столицах и за рубежом. С 1897 года Крутиков много гастролирует, причём предметом его интереса является устройство зарубежных цирков.В это время в Киеве стационарного цирка не было. Построенный в 1875 году Огюстом Бергонье цирк "Альказар" (на его месте сейчас Театр русской драмы им. Л. Украинки) именно как цирк функционировал недолго и был перепрофилирован в театр. У самого же Крутикова был манеж со зрительным залом на 200 мест, что, конечно, никак не соответствовало его амбициям. Решение о строительстве цирка принималось городской думой, но средства на него (60 тыс. руб.) как всегда зажали.В 1890 году Крутиков покупает за 100 тысяч рублей участок на Николаевской улице между ультрасовременной гостиницей "Континенталь" и участком, который уже приобрёл подрядчик Лев Гинзбург – в 1901 году там будет воздвигнут роскошный доходный дом, по сей день потрясающий внешним убранством. Строительство заказывается архитектору-модернисту Эдуарду-Фердинанду Брадтману.Крутикову строительство обошлось в астрономическую сумму – 325 тыс. рублей. Ему даже пришлось продать свое поместье. Зато он получил цирк своей мечты.Архитектор Брадтман выстроил здание в стиле позднего модерна, которое, в отличие от соседних домов (что характерно – им же построенных), было оформлено с некоторой сдержанностью форм и отсутствием избыточных украшений фасада. Чтобы это оценить, надо примерно представлять стиль этого архитектора, отличающегося некоторой… разнузданностью.Здание было железобетонным (новинка того времени). В цирке было центральное паровое отопление, просторное фойе, самый большой в Киеве зрительный зал на 2 000 мест, электрическое освещение, гардероб (что, вообще, не типично для тогдашних цирков), и две арены: репетиционная и главная. Была также предусмотрена трансформация циркового зала в концертный.Открытие "Гиппо-Паласа" состоялось 23 ноября 1903 года.Цирк Крутикова выехал из здания в 1906 (по другим данным – в 1916) году. Здание было сдано в аренду цирку Александра Киссо. Сам Крутиков эмигрировал в 1919 году, место и время его смерти неизвестно.В цирке выступал Анатолий Дуров. Однажды Дуров впряг в свою повозку свинью и ехал через весь город от вокзала к цирку…Благодаря превосходной акустике там проводились концерты. В частности, в 1906 году великий Фёдор Шаляпин провел там благотворительный концерт для киевских рабочих (бесплатные билеты распространялись по предприятиям). К началу выступления улица оказалась запружена народом, и певец просто не смог выйти из соседнего здания гостиницы "Континенталь". Тогда он, скрипач (внезапно оказался нужен) и пианист через окно гостиницы перелезли на крышу здания цирка и через окно конюшни попали на арену. “Это было очень комическое путешествие. Мы очутились на арене цирка, на дне огромной чаши, края которой облеплены сотнями людей, невообразимо шумевших. Нас встретили оглушающим криком “ура!”. Шаляпин исполнял тогда со сцены запрещенную песню "Дубинушка", в связи с чем получил отеческое внушение от полицмейстера.На сцене "Гиппо-паласа" выступали Владимир Маяковский и Александр Куприн. Проводились там состязания по французской борьбе с участием легендарного силача Ивана Поддубного. Здесь шли спектакли-пантомимы, поставленные известным киевским балетмейстером Фомой Нижинским, отцом танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского.29 апреля 1918 года в здании цирка состоялся "Хлеборобский Конгресс", который созвали Украинская народная громада и "Союз Земельных Собственников". На собрание съехалось более 6 000 депутатов. Большая часть из них в зале не поместилась и стояла на улице перед цирком. На этом собрании был избран гетманом Украины Павел Скоропадский. Эти события, в частности, упоминаются в "Белой гвардии" (прототип Тальберга Леонид Карум в работе съезда участия не принимал).После установления в Киеве Советской власти цирк был национализирован.В сентябре 1941 года, через несколько дней после вступления немцев в Киев, "Гиппо-Палас" был взорван советскими диверсантами вместе с рядом других объектов центральной части города.В 1964 году на фундаменте здания цирка был построен кинотеатр "Украина" – первый киевский широкоформатный кинотеатр.Авторами проекта здания кинотеатра были архитекторы Л.В. Добровольский, А.Я. Косенко, инженеры М.Б. Гринвальд и Ф.М. Бейлин.Архитекторы постарались выжать всё возможное и невозможное из стилистики хрущёвского минимализма, снабдив глухую стенку со стеклянным первым этажом стеклянным же эркером, в верхней части которого был размещён витраж – профиль женщины в венке, символ процветания Украины. В 1980-х его сочли идеологических невыдержанным (на фото легко заметить сине-жёлтую полоску) и заменили на абстрактную композицию.Кинотеатр располагал двумя залами – на 700 и на 220 мест, расположенных один над другим. Первый был предназначен для демонстрации широкоформатных, широкоэкранных и обычных фильмов, а второй — для широкоэкранных и обычных.В советское время это был "кинотеатр №1", в котором проводились премьерные показы фильмов.Например, 4 сентября 1965 году тут состоялась премьера фильма "Тени забытых предков", которая закончилась политической демонстрацией – литературный критик Иван Дзюба, аспирант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Черновол призвали зрителей встать в знак протеста против политических репрессий. Репрессии тут же воспоследовали, что, судя по всему, и было целью диссидентов.В феврале 2001 года кинотеатр открылся после реконструкции. Он стал значительно более благоустроенным и технически оснащённым, но вместимость обоих залов сократилось: до 456 и 148 мест. Тут проводил встречу со зрителями Жерар Депардье.В 2016 году автор статьи видел на здании афишу полнометражной версии фильма "Слуга народа", однако премьерный показ и встреча с творческой группой происходила не здесь.В 2018 году кинотеатр был закрыт, место отдано под многофункциональный торгово-офисный центр, но о движении проекта хоть в какую-то сторону неизвестно. На электронных картах в подписи к названию объекта значится "закрыт навсегда".Такой вот киевский уроборос – от Скоропадского до Зеленского…

https://ukraina.ru/20190604/1023782462.html

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https://ukraina.ru/20230429/1045689047.html

https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html

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