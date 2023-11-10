Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
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Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ
Очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров, сообщил 10 ноября корреспондент РИА Новости
2023-11-10T16:48
2023-11-10T16:48
новости
украина
польша
граница
пересечение границы
государственная граница
перевозчики
забастовка
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Польские перевозчики, устроившие забастовку, перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения. Грузовики бастующие пропускают по одному в час, уточнил источник.В очереди застряли большегрузые машины, перевозящие от строительных материалов и мебели до легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.Грузовые автомобили не могут покинуть территорию Польши и въехать на Украину.Полосы движения заполнены легковыми автомобилями. Из-за множества машины периодически случаются ДТП.Корреспондент издания пообщался с работником АЗС. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит собеседник.Работник АЗС отмечает, что самой большой популярностью на заправке среди дальнобойщиков пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
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новости, украина, польша, граница, пересечение границы, государственная граница, перевозчики, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, пересечение границы, государственная граница, перевозчики, забастовка

Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ

16:48 10.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров, сообщил 10 ноября корреспондент РИА Новости
Польские перевозчики, устроившие забастовку, перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения. Грузовики бастующие пропускают по одному в час, уточнил источник.
В очереди застряли большегрузые машины, перевозящие от строительных материалов и мебели до легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Грузовые автомобили не могут покинуть территорию Польши и въехать на Украину.
"Примерно в 40 километрах от границы, еще до въезда в город Хелм, автодорога в сторону пункта пропуска занята припаркованными на ней фурами", - говорится в материале.
Полосы движения заполнены легковыми автомобилями. Из-за множества машины периодически случаются ДТП.
Корреспондент издания пообщался с работником АЗС. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит собеседник.
Работник АЗС отмечает, что самой большой популярностью на заправке среди дальнобойщиков пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
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