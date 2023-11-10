https://ukraina.ru/20231110/1050928252.html
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ
Очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров, сообщил 10 ноября корреспондент РИА Новости
2023-11-10T16:48
2023-11-10T16:48
2023-11-10T16:48
новости
украина
польша
граница
пересечение границы
государственная граница
перевозчики
забастовка
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Польские перевозчики, устроившие забастовку, перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения. Грузовики бастующие пропускают по одному в час, уточнил источник.В очереди застряли большегрузые машины, перевозящие от строительных материалов и мебели до легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.Грузовые автомобили не могут покинуть территорию Польши и въехать на Украину.Полосы движения заполнены легковыми автомобилями. Из-за множества машины периодически случаются ДТП.Корреспондент издания пообщался с работником АЗС. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит собеседник.Работник АЗС отмечает, что самой большой популярностью на заправке среди дальнобойщиков пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, пересечение границы, государственная граница, перевозчики, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, пересечение границы, государственная граница, перевозчики, забастовка
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 километров - СМИ
Очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров, сообщил 10 ноября корреспондент РИА Новости
Польские перевозчики, устроившие забастовку, перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения. Грузовики бастующие пропускают по одному в час, уточнил источник.
В очереди застряли большегрузые машины, перевозящие от строительных материалов и мебели до легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Грузовые автомобили не могут покинуть территорию Польши и въехать на Украину.
"Примерно в 40 километрах от границы, еще до въезда в город Хелм, автодорога в сторону пункта пропуска занята припаркованными на ней фурами", - говорится в материале.
Полосы движения заполнены легковыми автомобилями. Из-за множества машины периодически случаются ДТП.
Корреспондент издания пообщался с работником АЗС. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит собеседник.
Работник АЗС отмечает, что самой большой популярностью на заправке среди дальнобойщиков пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.