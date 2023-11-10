"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян - 10.11.2023 Украина.ру
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"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян
"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян - 10.11.2023 Украина.ру
"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-11-10T16:12
2023-11-10T16:12
видео
армен гаспарян
казахстан
касым-жомарт токаев
сво
спецоперация
мид
владимир зеленский
сша
выборы
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00:23 – Визит Владимира Путина в Казахстан: кто и по каким причинам критикует внешнюю политику Астаны? 04:58 – Выборы на Украине и статья Залужного для The Economist; 11:50 – Как дальше будет развиваться конфликт между Зеленским и Залужным? 14:22 – День сотрудника МВД: как менялось отношение россиян к полиции.
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видео, армен гаспарян, казахстан, касым-жомарт токаев, сво, спецоперация, мид, владимир зеленский, сша, выборы, президентские выборы, валерий залужный, петр порошенко, мвд, полиция, андрей ермак, видео
Видео, Армен Гаспарян, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, СВО, Спецоперация, МИД, Владимир Зеленский, США, выборы, президентские выборы, Валерий Залужный, Петр Порошенко, МВД, полиция, Андрей Ермак

"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян

16:12 10.11.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:23 – Визит Владимира Путина в Казахстан: кто и по каким причинам критикует внешнюю политику Астаны?
04:58 – Выборы на Украине и статья Залужного для The Economist;
11:50 – Как дальше будет развиваться конфликт между Зеленским и Залужным?
14:22 – День сотрудника МВД: как менялось отношение россиян к полиции.
 
ВидеоАрмен ГаспарянКазахстанКасым-Жомарт ТокаевСВОСпецоперацияМИДВладимир ЗеленскийСШАвыборыпрезидентские выборыВалерий ЗалужныйПетр ПорошенкоМВДполицияАндрей Ермак
 
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