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"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян

"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян - 10.11.2023 Украина.ру

"Не вызывает изжогу": кого на Украине можно выпустить на переговоры с Москвой - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:12

видео

армен гаспарян

казахстан

касым-жомарт токаев

сво

спецоперация

мид

владимир зеленский

сша

выборы

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00:23 – Визит Владимира Путина в Казахстан: кто и по каким причинам критикует внешнюю политику Астаны? 04:58 – Выборы на Украине и статья Залужного для The Economist; 11:50 – Как дальше будет развиваться конфликт между Зеленским и Залужным? 14:22 – День сотрудника МВД: как менялось отношение россиян к полиции.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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