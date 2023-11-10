Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО - 10.11.2023 Украина.ру
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Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО
Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО - 10.11.2023 Украина.ру
Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО
Киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-11-10T14:15
2023-11-10T14:15
дмитрий песков
победа
бой
новости
киевский режим
сво
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"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков.Ранее в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что мирные переговоры с Россией и сдача украинских территорий не стоят на повестке дня и не обсуждаются.
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дмитрий песков, победа, бой, новости, киевский режим, сво
Дмитрий Песков, победа, бой, Новости, киевский режим, СВО

Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО

14:15 10.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков.
Ранее в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что мирные переговоры с Россией и сдача украинских территорий не стоят на повестке дня и не обсуждаются.
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 07:19
Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФРекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости
 
Дмитрий ПесковпобедабойНовостикиевский режимСВО
 
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