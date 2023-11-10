https://ukraina.ru/20231110/1050922498.html

Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО

Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО - 10.11.2023 Украина.ру

Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО

Киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-11-10T14:15

2023-11-10T14:15

2023-11-10T14:15

дмитрий песков

победа

бой

новости

киевский режим

сво

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"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков.Ранее в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что мирные переговоры с Россией и сдача украинских территорий не стоят на повестке дня и не обсуждаются.

https://ukraina.ru/20231110/1050911448.html

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дмитрий песков, победа, бой, новости, киевский режим, сво