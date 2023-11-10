Песков призвал киевский режим уяснить важное об СВО
Киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков.
Ранее в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что мирные переговоры с Россией и сдача украинских территорий не стоят на повестке дня и не обсуждаются.
Вчера, 07:19Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФРекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости