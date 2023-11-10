https://ukraina.ru/20231110/1050921840.html
Киев по-прежнему категорически против переговоров с Россией - Ермак
Киев по-прежнему категорически против переговоров с Россией - Ермак - 10.11.2023 Украина.ру
Киев по-прежнему категорически против переговоров с Россией - Ермак
Перспектива переговоров нынешнего украинского руководства с Россией вбрасывается извне и не Киевом ни в каком формате. Об этом 10 ноября заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
2023-11-10T14:08
2023-11-10T14:08
2023-11-10T14:08
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Говоря о неизменности позиции нынешнего руководства по отказу от переговоров, Ермак подчеркнул: обсуждению не подлежат ни территории, ни суверенитет, ни независимость постсоветской Украины. О такой повестке, отметил он, "мы не слышим ни от одного из наших партнёров"."Это не является сегодня предметом для обсуждения", - заявил Ермак."Это сегодня систематически подбрасывается россиянами из разных источников. К сожалению, это подхватывается не только иными СМИ в мире - многое появляется в наших СМИ", - добавил глава офиса украинского президента.В 2023 году ряд влиятельных западных СМИ сообщали о принуждении Владимира Зеленского к переговорам с Россией. В частности, информагентство Bloomberg сообщало о стремлении администрации президента США"принудить" Киев к таким переговорам. При этом ни Киев, ни Вашингтон, ни Москва официально не заявляли стремления к началу переговоров.
https://ukraina.ru/20231107/1050824233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, переговоры, сво, донбасс, новые регионы рф, владимир зеленский, андрей ермак, сми
Новости, Новости Украины, переговоры, СВО, Донбасс, Новые регионы РФ, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, СМИ
Киев по-прежнему категорически против переговоров с Россией - Ермак
Перспектива переговоров нынешнего украинского руководства с Россией вбрасывается извне и не Киевом ни в каком формате. Об этом 10 ноября заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Говоря о неизменности позиции нынешнего руководства по отказу от переговоров, Ермак подчеркнул: обсуждению не подлежат ни территории, ни суверенитет, ни независимость постсоветской Украины. О такой повестке, отметил он, "мы не слышим ни от одного из наших партнёров".
"Это не является сегодня предметом для обсуждения", - заявил Ермак.
"Это сегодня систематически подбрасывается россиянами из разных источников. К сожалению, это подхватывается не только иными СМИ в мире - многое появляется в наших СМИ", - добавил глава офиса украинского президента.
В 2023 году ряд влиятельных западных СМИ сообщали о принуждении Владимира Зеленского к переговорам с Россией. В частности, информагентство Bloomberg сообщало о стремлении администрации президента США"принудить" Киев к таким переговорам. При этом ни Киев, ни Вашингтон, ни Москва официально не заявляли стремления к началу переговоров.