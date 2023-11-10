https://ukraina.ru/20231110/1050920259.html

Пилотов ВСУ начали обучать на истребителях F-16 в воздухе

Пилотов ВСУ начали обучать на истребителях F-16 в воздухе - 10.11.2023 Украина.ру

Пилотов ВСУ начали обучать на истребителях F-16 в воздухе

Некоторые украинские пилоты проходят практическое обучение на истребителях F-16 в воздухе. Об этом заявил 10 ноября советник командования Воздушных сил ВСЮ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

2023-11-10T13:30

2023-11-10T13:30

2023-11-10T13:30

f-16

пилоты

обучение

новости

юрий игнат

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По его словам, обучение летчиков ВСУ на западных самолетах "продвигается согласно плану", при этом детали пока не освещают.При этом экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для онлайн-журнала Modern Diplomacy отметил, что истребители F-16 не помогут Украине изменить положение на поле боя."Украина хочет получить от 100 до 150 истребителей F-16. В реальности ей их негде разместить, и мало квалифицированных пилотов… В начале ноября на Украину были доставлены два F-16 в разобранном виде. Сейчас на Украине пять F-16, но их необходимо собрать. Две горстки F-16, которые вскоре будут переданы Украине, вряд ли что-то изменят", - говорится в статье.Отмечается, что Украине передают старые модели истребителей, которые трудно обслуживать и которые не могут сравниться с самыми современными российскими самолетами.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

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f-16, пилоты, обучение, новости, юрий игнат