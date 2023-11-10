Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР - 10.11.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР - 10.11.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР
Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 10 ноября начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев
2023-11-10T13:04
2023-11-10T13:04
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Помимо этого, в районе населённого пункта Липовое ДНР.Начальник пресс-центра заявил, что на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ утратили две 155 мм гаубицы М777, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб", две 152-мм гаубицы "МСТА-Б" и "МСТА-С", 122-мм орудие Д-30.
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новости, украина, россия, днр, донецкая народная республика, миг-29, минобороны рф, пво
Новости, Украина, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Минобороны РФ, ПВО

Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР

13:04 10.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 10 ноября начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Коптево Донецкой Народной Республики", - заявил он.
Помимо этого, в районе населённого пункта Липовое ДНР.
Начальник пресс-центра заявил, что на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ утратили две 155 мм гаубицы М777, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб", две 152-мм гаубицы "МСТА-Б" и "МСТА-С", 122-мм орудие Д-30.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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