https://ukraina.ru/20231110/1050919605.html
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР - 10.11.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР
Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 10 ноября начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев
2023-11-10T13:04
2023-11-10T13:04
2023-11-10T13:04
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Помимо этого, в районе населённого пункта Липовое ДНР.Начальник пресс-центра заявил, что на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ утратили две 155 мм гаубицы М777, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Краб", две 152-мм гаубицы "МСТА-Б" и "МСТА-С", 122-мм орудие Д-30.
https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, днр, донецкая народная республика, миг-29, минобороны рф, пво
Новости, Украина, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Минобороны РФ, ПВО
Минобороны РФ: украинский самолёт МиГ-29 сбит в ДНР
Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 10 ноября начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев