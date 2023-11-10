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"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов - 10.11.2023 Украина.ру
"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
Высокоточная крылатая ракета "Изделие 305" для вертолётов, зарекомендовавшая себя в ходе СВО, будет представлена на международной выставке Dubai Airshow-2023. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех"
2023-11-10T09:42
2023-11-10T09:42
2023-11-10T09:43
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"Несомненно, большой интерес вызовет лёгкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", разработанная Конструкторским бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Она зарекомендовала себя в ходе применения в зоне СВО и позволяет российским боевым вертолётам поражать инженерные сооружения, бронетанковую технику, зенитные ракетные комплексы и другие объекты противника с расстояния до 14,5 километров", - говорится в сообщении.История будущего "Изделие 305" началась в первой половине десятых годов, когда Коломенское КБ машиностроения создавало его по заказу ФСБ для вооружения вертолётов спецназа. В середине десятилетия, когда ракета после необходимых испытаний была рекомендована к принятию на вооружение, ею заинтересовалось министерство обороны и провело собственные испытания в составе разных авиационных комплексов.Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) или "Изделие 305" успешно применяется российской армейской авиацией в Сирии и на Украине, отличается высокими характеристиками и способностью поражать разнообразные цели.Длина ракеты не превышает двух метров при диаметре корпуса 200 мм и размахе крыла не более 600-700 мм. Её стартовая масса - 105 кг.
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новости, россия, дубай, ростех, впк, ракета, сво, вертолеты
Новости, Россия, Дубай, Ростех, ВПК, Ракета, СВО, вертолеты
"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:42 10.11.2023 (обновлено: 09:43 10.11.2023)
Высокоточная крылатая ракета "Изделие 305" для вертолётов, зарекомендовавшая себя в ходе СВО, будет представлена на международной выставке Dubai Airshow-2023. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех"
"Несомненно, большой интерес вызовет лёгкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", разработанная Конструкторским бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Она зарекомендовала себя в ходе применения в зоне СВО и позволяет российским боевым вертолётам поражать инженерные сооружения, бронетанковую технику, зенитные ракетные комплексы и другие объекты противника с расстояния до 14,5 километров", - говорится в сообщении.
История будущего "Изделие 305" началась в первой половине десятых годов, когда Коломенское КБ машиностроения создавало его по заказу ФСБ для вооружения вертолётов спецназа. В середине десятилетия, когда ракета после необходимых испытаний была рекомендована к принятию на вооружение, ею заинтересовалось министерство обороны и провело собственные испытания в составе разных авиационных комплексов.
Лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) или "Изделие 305" успешно применяется российской армейской авиацией в Сирии и на Украине, отличается высокими характеристиками и способностью поражать разнообразные цели.
Длина ракеты не превышает двух метров при диаметре корпуса 200 мм и размахе крыла не более 600-700 мм. Её стартовая масса - 105 кг.