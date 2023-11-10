Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене - 10.11.2023 Украина.ру
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Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене - 10.11.2023 Украина.ру
Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте гражданина России Блинова Г.А., ранее задержанного ФСБ по подозрению в государственной измене. Об изменении меры пресечения со ссылкой на источник в суде 10 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-10T09:10
2023-11-10T09:11
новости
россия
москва
суд
арест
госизмена
фсб
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"Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Дело по статье 275 УК РФ (госизмена) было заведено на Блинова 9 ноября. Род занятий, занимаемая должность и суть дела, по которому был задержан мужчина, не раскрываются из-за грифа секретности.Ответственность по статье 275 УК РФ была ужесточена весной 2023 года. Если ранее максимальное наказание составляло 20 лет тюрьмы, то теперь статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.
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новости, россия, москва, суд, арест, госизмена, фсб
Новости, Россия, Москва, Суд, арест, госизмена, ФСБ

Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене

09:10 10.11.2023 (обновлено: 09:11 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте гражданина России Блинова Г.А., ранее задержанного ФСБ по подозрению в государственной измене. Об изменении меры пресечения со ссылкой на источник в суде 10 ноября сообщает РИА Новости
"Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Дело по статье 275 УК РФ (госизмена) было заведено на Блинова 9 ноября. Род занятий, занимаемая должность и суть дела, по которому был задержан мужчина, не раскрываются из-за грифа секретности.
Ответственность по статье 275 УК РФ была ужесточена весной 2023 года. Если ранее максимальное наказание составляло 20 лет тюрьмы, то теперь статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 04:49
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных УкраинеЖителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по региону 7 ноября сообщает РИА Новости
 
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