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Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене

Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене - 10.11.2023 Украина.ру

Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте гражданина России Блинова Г.А., ранее задержанного ФСБ по подозрению в государственной измене. Об изменении меры пресечения со ссылкой на источник в суде 10 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-10T09:10

2023-11-10T09:10

2023-11-10T09:11

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"Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Дело по статье 275 УК РФ (госизмена) было заведено на Блинова 9 ноября. Род занятий, занимаемая должность и суть дела, по которому был задержан мужчина, не раскрываются из-за грифа секретности.Ответственность по статье 275 УК РФ была ужесточена весной 2023 года. Если ранее максимальное наказание составляло 20 лет тюрьмы, то теперь статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.

https://ukraina.ru/20231107/1050805179.html

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новости, россия, москва, суд, арест, госизмена, фсб