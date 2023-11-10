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Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал

Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал - 10.11.2023 Украина.ру

Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал

Вооружённые силы России нанесли ВСУ непомерные потери и создали резервы для наступления на Одессу. Об этом бывший генеральный инспектор бундесвера, председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил в интервью Youtube-каналу HKCM

2023-11-10T07:56

2023-11-10T07:56

2023-11-10T07:57

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"Потери ВСУ непомерны, особенно в ходе наступления. Российские вооружённые силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель - не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооружённые силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага - и тогда всё остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооружённые силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление", - утверждает Куят.По мнению генерала, сложившаяся ситуация объясняет активные действия ВС РФ в направлении Красного Лимана и Купянска, которые "являются успешными" и требуют особого внимания.Куят также уверен, что "в какой-то момент" российские войска начнут мощное наступление, поскольку они сосредоточили в тылу огромные силы."Говорят о 350 тысячах солдат. Они сформировали новое армейское соединение - 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы, и это может означать, что они готовятся к прорыву", - предостерегает генерал, при этом не называя возможную дату.Целью Россия, по его мнению, является не только полное освобождение четырёх новых регионов, но и возвращение Одессы."Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия её видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант", - подчёркивает Куят.Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist назвал сложившуюся на фронте ситуацию с украинским контрнаступлением патовой и написал, что ВСУ, скорее всего, не в состоянии осуществить "глубокого и красивого прорыва".

https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html

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новости, россия, вс рф, сво, украина, всу, одесса, приднестровье, контрнаступление, наступление