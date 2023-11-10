Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО

Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском

Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный