Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО
05:51 10.11.2023 (обновлено: 05:52 10.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
Самоходные миномёты "Нона-СВК" горного соединения Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Действуя в составе огневого взвода, расчёты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнём поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции… Также уничтожили лёгкую колёсную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, миномётчики вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.
Ранее сообщалось, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ и нанесли удары по четырём командно-наблюдательным пунктам.
05:40Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с КупянскомОкончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный