Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО - 10.11.2023 Украина.ру
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Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО
Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО - 10.11.2023 Украина.ру
Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО
Самоходные миномёты "Нона-СВК" горного соединения Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-10T05:51
2023-11-10T05:52
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"Действуя в составе огневого взвода, расчёты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнём поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции… Также уничтожили лёгкую колёсную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - говорится в сообщении.По информации ведомства, миномётчики вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.Ранее сообщалось, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ и нанесли удары по четырём командно-наблюдательным пунктам.
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Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ

Самоходные миномёты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - МО

05:51 10.11.2023 (обновлено: 05:52 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчета самоходного миномета Нона-СВК ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Самоходные миномёты "Нона-СВК" горного соединения Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Действуя в составе огневого взвода, расчёты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнём поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции… Также уничтожили лёгкую колёсную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, миномётчики вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.
Ранее сообщалось, что действующие на Краснолиманском направлении российские войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ и нанесли удары по четырём командно-наблюдательным пунктам.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
05:40
Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с КупянскомОкончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
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