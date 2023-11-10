На Краснолиманском направлении поражены восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ - МО
05:35 10.11.2023 (обновлено: 05:36 10.11.2023)
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
Российские войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении и нанесли удары по четырём командно-наблюдательным пунктам. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 10 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника. Бомбардировочная авиация нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам в районе населённого пункта Серебрянка ", - рассказал Савчук.
По его словам, противник потерял до 160 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-мм гаубицы М777.
"Средствами противовоздушной обороны сбито два беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики", - добавил начальник пресс-центра группировки.
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