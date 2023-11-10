В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
02:19 10.11.2023 (обновлено: 02:20 10.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 2:00 (мск) 10 ноября режим воздушной тревоги действует в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
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