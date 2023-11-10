Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска
Донецк уже год в составе России, но интеграционные процессы не получается наладить из-за осадного положения. Поэтому российским войскам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.
Авдеевка намного важнее Купянска по двум причинам. Первая – политическая. Нужно прекратить бомбежку Донецка, чтобы наладить там мирную жизнь хотя бы по образцу Луганска, добавил эксперт.
"Донецк уже год находится в составе России, но интеграционные процессы не получается запустить должным образом из-за осадного положения. Если отодвинуть противника от города, то туда можно посылать командировочных, чтобы запустить гражданскую инфраструктуру", - отметил Угольный.
Вторая причина – военная. Авдеевка нужна для развития наступательных действий в сторону Новгородского (Нью-Йорк), Дзержинска (Торецк) и Красноармейска (Покровск). Поэтому российским силам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг Донецка, подытожил собеседник Украина.ру.
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