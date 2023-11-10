Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска
Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска - 10.11.2023 Украина.ру
Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска
Донецк уже год в составе России, но интеграционные процессы не получается наладить из-за осадного положения. Поэтому российским войскам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T05:50
2023-11-10T05:50
новости
авдеевка
днр
донецк
купянск
оборона
всу
наступление
вс рф
россия
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Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.Авдеевка намного важнее Купянска по двум причинам. Первая – политическая. Нужно прекратить бомбежку Донецка, чтобы наладить там мирную жизнь хотя бы по образцу Луганска, добавил эксперт.Вторая причина – военная. Авдеевка нужна для развития наступательных действий в сторону Новгородского (Нью-Йорк), Дзержинска (Торецк) и Красноармейска (Покровск). Поэтому российским силам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг Донецка, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050704819.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, донецк, купянск, оборона, всу, наступление, вс рф, россия
Новости, Авдеевка, ДНР, Донецк, Купянск, Оборона, ВСУ, наступление, ВС РФ, Россия

Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска

05:50 10.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Донецк уже год в составе России, но интеграционные процессы не получается наладить из-за осадного положения. Поэтому российским войскам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.
Авдеевка намного важнее Купянска по двум причинам. Первая – политическая. Нужно прекратить бомбежку Донецка, чтобы наладить там мирную жизнь хотя бы по образцу Луганска, добавил эксперт.
"Донецк уже год находится в составе России, но интеграционные процессы не получается запустить должным образом из-за осадного положения. Если отодвинуть противника от города, то туда можно посылать командировочных, чтобы запустить гражданскую инфраструктуру", - отметил Угольный.
Вторая причина – военная. Авдеевка нужна для развития наступательных действий в сторону Новгородского (Нью-Йорк), Дзержинска (Торецк) и Красноармейска (Покровск). Поэтому российским силам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг Донецка, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:14
Андрей "Мурз" Морозов: Теперь Россия готова встретить "бабку-ёжку", которую ВСУ запускают через ДнепрО допустимости критики военно-политического руководства в ходе боевых действий, механизме государственных переворотов, а также о том, что москвич забыл в Донбассе образца 2014 года, журналисту издания Украина.ру рассказал гвардии сержант 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Морозов, известный также под позывным "Мурз"
 
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