https://ukraina.ru/20231110/1050901397.html

Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска

Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска - 10.11.2023 Украина.ру

Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее Купянска

Донецк уже год в составе России, но интеграционные процессы не получается наладить из-за осадного положения. Поэтому российским войскам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:50

2023-11-10T05:50

2023-11-10T05:50

новости

авдеевка

днр

донецк

купянск

оборона

всу

наступление

вс рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg

Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.Авдеевка намного важнее Купянска по двум причинам. Первая – политическая. Нужно прекратить бомбежку Донецка, чтобы наладить там мирную жизнь хотя бы по образцу Луганска, добавил эксперт.Вторая причина – военная. Авдеевка нужна для развития наступательных действий в сторону Новгородского (Нью-Йорк), Дзержинска (Торецк) и Красноармейска (Покровск). Поэтому российским силам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг Донецка, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050704819.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, донецк, купянск, оборона, всу, наступление, вс рф, россия