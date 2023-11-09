https://ukraina.ru/20231109/1050898854.html
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся - 09.11.2023 Украина.ру
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся
Кем-то из студентов придется пожертвовать. Строительство выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Киевская областная военная администрация
2023-11-09T17:01
2023-11-09T17:01
2023-11-09T17:01
новости
новости украины
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Строительство ведется в лицее "Патриот" в Борисопольском районе Киевской области. На данный момент завершены земляные работы, залит бетоном фундамент, рабочие приступили к монтажу каркаса стен. Стены укрытия будут монолитные железобетонные, с гидроизоляцией, утеплением. Помещения оборудуют водоснабжением и канализацией, а также установят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Внутри будет располагаться игровое помещение, отдельные санузлы для всех групп детей, душевые, медкабинет, овощехранилище, буфет с возможностью подогрева пищи, лестница с пандусом.В лицее учатся 970 детей, работают кружки и спортивные секции. Защитная постройка общей площадью 873,31 м² сможет вместить 500 человек. Новое строительство укрытия позволит организовать посменное обучение в очном формате.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся
Кем-то из студентов придется пожертвовать. Строительство выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Киевская областная военная администрация
Строительство ведется в лицее "Патриот" в Борисопольском районе Киевской области. На данный момент завершены земляные работы, залит бетоном фундамент, рабочие приступили к монтажу каркаса стен. Стены укрытия будут монолитные железобетонные, с гидроизоляцией, утеплением. Помещения оборудуют водоснабжением и канализацией, а также установят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Внутри будет располагаться игровое помещение, отдельные санузлы для всех групп детей, душевые, медкабинет, овощехранилище, буфет с возможностью подогрева пищи, лестница с пандусом.
В лицее учатся 970 детей, работают кружки и спортивные секции. Защитная постройка общей площадью 873,31 м² сможет вместить 500 человек. Новое строительство укрытия позволит организовать посменное обучение в очном формате.