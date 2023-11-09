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Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся

Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся - 09.11.2023 Украина.ру

Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся

Кем-то из студентов придется пожертвовать. Строительство выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Киевская областная военная администрация

2023-11-09T17:01

2023-11-09T17:01

2023-11-09T17:01

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Строительство ведется в лицее "Патриот" в Борисопольском районе Киевской области. На данный момент завершены земляные работы, залит бетоном фундамент, рабочие приступили к монтажу каркаса стен. Стены укрытия будут монолитные железобетонные, с гидроизоляцией, утеплением. Помещения оборудуют водоснабжением и канализацией, а также установят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Внутри будет располагаться игровое помещение, отдельные санузлы для всех групп детей, душевые, медкабинет, овощехранилище, буфет с возможностью подогрева пищи, лестница с пандусом.В лицее учатся 970 детей, работают кружки и спортивные секции. Защитная постройка общей площадью 873,31 м² сможет вместить 500 человек. Новое строительство укрытия позволит организовать посменное обучение в очном формате.

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