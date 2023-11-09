Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050898854.html
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся - 09.11.2023 Украина.ру
Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся
Кем-то из студентов придется пожертвовать. Строительство выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Киевская областная военная администрация
2023-11-09T17:01
2023-11-09T17:01
новости
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050898735_0:146:574:469_1920x0_80_0_0_08aaafb680c410d81ecc0e67b449d8f5.jpg
Строительство ведется в лицее "Патриот" в Борисопольском районе Киевской области. На данный момент завершены земляные работы, залит бетоном фундамент, рабочие приступили к монтажу каркаса стен. Стены укрытия будут монолитные железобетонные, с гидроизоляцией, утеплением. Помещения оборудуют водоснабжением и канализацией, а также установят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Внутри будет располагаться игровое помещение, отдельные санузлы для всех групп детей, душевые, медкабинет, овощехранилище, буфет с возможностью подогрева пищи, лестница с пандусом.В лицее учатся 970 детей, работают кружки и спортивные секции. Защитная постройка общей площадью 873,31 м² сможет вместить 500 человек. Новое строительство укрытия позволит организовать посменное обучение в очном формате.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050898735_0:38:574:469_1920x0_80_0_0_2dd8ad4a3161e22a59a3d73fb2d21772.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины
Новости, Новости Украины

Под Киевом лицею "Патриот" строят противорадиационное укрытие, но все ученики в него не поместятся

17:01 09.11.2023
 
© Киевская ОВАСтроительство противорадиационного укрытия
Строительство противорадиационного укрытия
© Киевская ОВА
Читать в
Кем-то из студентов придется пожертвовать. Строительство выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Киевская областная военная администрация
Строительство ведется в лицее "Патриот" в Борисопольском районе Киевской области. На данный момент завершены земляные работы, залит бетоном фундамент, рабочие приступили к монтажу каркаса стен. Стены укрытия будут монолитные железобетонные, с гидроизоляцией, утеплением. Помещения оборудуют водоснабжением и канализацией, а также установят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Внутри будет располагаться игровое помещение, отдельные санузлы для всех групп детей, душевые, медкабинет, овощехранилище, буфет с возможностью подогрева пищи, лестница с пандусом.
В лицее учатся 970 детей, работают кружки и спортивные секции. Защитная постройка общей площадью 873,31 м² сможет вместить 500 человек. Новое строительство укрытия позволит организовать посменное обучение в очном формате.
 
НовостиНовости Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния