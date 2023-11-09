https://ukraina.ru/20231109/1050895873.html

Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе

Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе - 09.11.2023 Украина.ру

Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе

Около 1700 грузовиков не могут въехать на Украину из Польши из-за страйка, сообщили 9 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"

2023-11-09T15:42

2023-11-09T15:42

2023-11-09T15:42

новости

украина

польша

граница

государственная граница

перевозчики

забастовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101687/14/1016871466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ade7325a37494b5cc4a66465af8de79c.jpg

На украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Он отметил, что движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств на трех направлениях, для легковых автомобилей и автобусов движение участники акции не блокируют.В направлении ПП "Ягодин" пропускаются только грузовики и автобусы.По словам представителя погранслужбы Украины, постепенное усложнение движения на этих направлениях начали фиксировать уже 6 ноября.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.

https://ukraina.ru/20231109/1050885003.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка