https://ukraina.ru/20231109/1050895873.html
Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе
Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе - 09.11.2023 Украина.ру
Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе
Около 1700 грузовиков не могут въехать на Украину из Польши из-за страйка, сообщили 9 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
2023-11-09T15:42
2023-11-09T15:42
2023-11-09T15:42
новости
украина
польша
граница
государственная граница
перевозчики
забастовка
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На украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Он отметил, что движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств на трех направлениях, для легковых автомобилей и автобусов движение участники акции не блокируют.В направлении ПП "Ягодин" пропускаются только грузовики и автобусы.По словам представителя погранслужбы Украины, постепенное усложнение движения на этих направлениях начали фиксировать уже 6 ноября.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231109/1050885003.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка
Новости, Украина, Польша, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка
Более 1700 грузовиков застряли на украино-польской границе
Около 1700 грузовиков не могут въехать на Украину из Польши из-за страйка, сообщили 9 ноября журналисты "Интерфакс-Украина"
На украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"По состоянию на утро (9 ноября) на всех этих трех направлениях, в направлениях выезда из Польши в Украину, находилось около 1700 грузовых транспортных средств, половина из которых - на направлении пункта пропуска "Ягодин", - сказал Демченко.
Он отметил, что движение затруднено исключительно для грузовых транспортных средств на трех направлениях, для легковых автомобилей и автобусов движение участники акции не блокируют.
В направлении ПП "Ягодин" пропускаются только грузовики и автобусы.
По словам представителя погранслужбы Украины, постепенное усложнение движения на этих направлениях начали фиксировать уже 6 ноября.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.
В Федерации работодателей Украины опасаются, что забастовка польских перевозчиков может привести к сокращению договоров о поставках в 2024 году.