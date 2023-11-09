https://ukraina.ru/20231109/1050885003.html

Страйк польских перевозчиков на границе создал Украине проблему с экспортом

Страйк польских перевозчиков на границе создал Украине проблему с экспортом - 09.11.2023 Украина.ру

Страйк польских перевозчиков на границе создал Украине проблему с экспортом

Забастовка польских перевозчиков на границе может при вести к сокращению договоров о поставках в 2024 году, сообщили в Федерации работодателей Украины (ФРУ)

2023-11-09T11:46

2023-11-09T11:46

2023-11-09T11:56

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Федерация работодателей Украины (ФРУ) организовала заседание Таможенного комитета."Все члены Федерации, принявшие участие в специальном опросе, подтвердили наличие проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе", - говорится в материале.Для 40% опрошенных задержка грузов составляет 5-10 дней, для 53% респондентов – 10-15 дней.Заместитель Генерального директора ФРУ Юлия Гончарова проинформировала, что Федерация работает с профильными министерствами и ведомствами для решения проблемы украинского экспорта.Сложившаяся на границе ситуация имеет несколько составляющих и влияет уже не только на экспорт производимой украинской продукции, но и на будущие контракты 2024 года, а, следовательно, на наполнение бюджета в следующем году, заявили в ФРУ. Также там отметили, что ноябрь и декабрь как раз время, когда заключаются контракты на будущий год.Жалобы поступают от представителей множества компаний. Их продукция не может покинуть Украину, так как после регистрации в электронной очереди они продолжают стоять на границе.Проблемы на границе усугубила забастовка польских перевозчиков. Как отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, бастует только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска, так как её граждане "демпингуют" на польском рынке.Президент Ассоциации работодателей транспорта и логистики Польши Мацей Вроньский в интервью польскому радио RMF FM заявил, что сегодня сложно поговорить польских перевозках на Украину и обратно. Поляки уступили этот рынок украинским перевозчикам, которые с начала СВО увеличили количество перевозок в несколько раз, добавил он."Конечно, украинский рынок никогда не был значимым для всей нашей отрасли. Но зато давало работу перевозчикам [приграничных] воеводств, специализировавшимся на перевозках на восток. Сегодня они становятся банкротами. Тем более, что, учитывая спад на всем рынке, они не найдут работу где-либо еще", - заявил Вроньский.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

https://ukraina.ru/20231103/1050738973.html

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новости, украина, польша, граница, государственная граница, перевозчики