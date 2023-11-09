https://ukraina.ru/20231109/1050884775.html

Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров

Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров - 09.11.2023 Украина.ру

Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 ноября в своем телеграм-канале отметил, что плененные российской стороной украинские военные не хотят возвращаться на родину

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:43

пленный

кадыров

военные

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Он рассказал о бывшем военнослужащем 5-й штурмовой бригады ВСУ, солдате разведроты по имени Николай.По его словам, Николай не хочет возвращаться на Украину, так как знает, что его могут прислать обратно на поле боя или же судить за то, что не хотел воевать против российских войск."Его могут осудить за желание мирно жить в своей семье, заботясь о единственном сыне, которому нужен живой отец, а не мёртвый. <...> Как оказалось, еще и его товарищ по оружию Алексей, который ранен и находится в расположении наших войск, также не хочет, чтобы его передали украинской стороне", - сказал глава Чечни.Он подчеркнул, что Россия воюет не против украинского народа, а против фашистского режима президента Владимира Зеленского, который посылает на смерть украинцев, а сам зарабатывает на этом. Также Кадыров пожелал российским военным "поскорее добить врага и благополучно вернуться к своим родным очагам".

https://ukraina.ru/20231108/1050841265.html

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пленный, кадыров, военные, новости, украина