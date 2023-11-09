Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров - 09.11.2023 Украина.ру
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Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров
Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров - 09.11.2023 Украина.ру
Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 ноября в своем телеграм-канале отметил, что плененные российской стороной украинские военные не хотят возвращаться на родину
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
пленный
кадыров
военные
новости
украина
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Он рассказал о бывшем военнослужащем 5-й штурмовой бригады ВСУ, солдате разведроты по имени Николай.По его словам, Николай не хочет возвращаться на Украину, так как знает, что его могут прислать обратно на поле боя или же судить за то, что не хотел воевать против российских войск."Его могут осудить за желание мирно жить в своей семье, заботясь о единственном сыне, которому нужен живой отец, а не мёртвый. &lt;...&gt; Как оказалось, еще и его товарищ по оружию Алексей, который ранен и находится в расположении наших войск, также не хочет, чтобы его передали украинской стороне", - сказал глава Чечни.Он подчеркнул, что Россия воюет не против украинского народа, а против фашистского режима президента Владимира Зеленского, который посылает на смерть украинцев, а сам зарабатывает на этом. Также Кадыров пожелал российским военным "поскорее добить врага и благополучно вернуться к своим родным очагам".
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пленный, кадыров, военные, новости, украина
пленный, Кадыров, военные, Новости, Украина

Украинские пленные не хотят возвращаться на родину — Кадыров

11:43 09.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 ноября в своем телеграм-канале отметил, что плененные российской стороной украинские военные не хотят возвращаться на родину
Он рассказал о бывшем военнослужащем 5-й штурмовой бригады ВСУ, солдате разведроты по имени Николай.

"На его группу вышел отряд "Шустрого" из спецназа "АХМАТ" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса на западной окраине Клещеевки. При этом, как рассказал Николай, его "коллеги" вели огонь по ним, пытаясь целенаправленно уничтожить своих же. Не знаю, чем командование ВСУ руководствовалось при этом, может, решили "дружеским" огнем накрыть и наших, но в итоге под ударом полегли только их солдаты. Для Николая всё страшное уже позади. Он выжил, сдался и должен пополнить обменный фонд пленных. Ему ничего не угрожает. Он содержится в хороших условиях", - заверил Кадыров.

По его словам, Николай не хочет возвращаться на Украину, так как знает, что его могут прислать обратно на поле боя или же судить за то, что не хотел воевать против российских войск.
"Его могут осудить за желание мирно жить в своей семье, заботясь о единственном сыне, которому нужен живой отец, а не мёртвый. <...> Как оказалось, еще и его товарищ по оружию Алексей, который ранен и находится в расположении наших войск, также не хочет, чтобы его передали украинской стороне", - сказал глава Чечни.
Он подчеркнул, что Россия воюет не против украинского народа, а против фашистского режима президента Владимира Зеленского, который посылает на смерть украинцев, а сам зарабатывает на этом.
Также Кадыров пожелал российским военным "поскорее добить врага и благополучно вернуться к своим родным очагам".
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 06:31
Украинский пленный рассказал, кого в Запорожье мобилизуют в ВСУ Военкоматы во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не в состоянии откупиться. Об этом со ссылкой на военнослужащего ВСУ, попавшего в плен на Запорожском направлении, 8 ноября сообщает РИО Новости
 
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