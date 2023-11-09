https://ukraina.ru/20231109/1050879963.html
Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана
Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана - 09.11.2023 Украина.ру
Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает телеканал "Россия 24"
2023-11-09T07:17
2023-11-09T07:17
2023-11-09T07:17
владимир путин
казахстан
новости
президент
касым-жомарт токаев
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Токаев сам встретил российского коллегу у трапа самолета.Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях).Кроме того, лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на повестке встречи будут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", отмечали в Кремле. По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема форума: "Сельское хозяйство - основа сильной экономики".
https://ukraina.ru/20231109/1050877714.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, казахстан, новости, президент, касым-жомарт токаев
Владимир Путин, Казахстан, Новости, президент, Касым-Жомарт Токаев
Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает телеканал "Россия 24"
Токаев сам встретил российского коллегу у трапа самолета.
Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях).
Кроме того, лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.
Также на повестке встречи будут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", отмечали в Кремле. По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ.
Кроме того, Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема форума: "Сельское хозяйство - основа сильной экономики".