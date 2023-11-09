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Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана

Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана - 09.11.2023 Украина.ру

Путин прилетел в Астану на встречу с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает телеканал "Россия 24"

2023-11-09T07:17

2023-11-09T07:17

2023-11-09T07:17

владимир путин

казахстан

новости

президент

касым-жомарт токаев

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Токаев сам встретил российского коллегу у трапа самолета.Стороны в ходе переговоров планируют "сверить часы" по всему комплексу отношений, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (это и взаимные инвестиции, и сотрудничество в разных областях).Кроме того, лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Также на повестке встречи будут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", отмечали в Кремле. По результатам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае. Тема форума: "Сельское хозяйство - основа сильной экономики".

https://ukraina.ru/20231109/1050877714.html

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владимир путин, казахстан, новости, президент, касым-жомарт токаев