Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США - 09.11.2023 Украина.ру
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Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США
Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США - 09.11.2023 Украина.ру
Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в ходе интервью программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".
2023-11-09T06:48
2023-11-09T06:49
новости
сша
президентские выборы
дональд трамп
такер карлсон
вице-президент
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Трампу в ходе беседы задали вопрос, рассмотрит ли он возможность предложить бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента."Мне очень нравится Такер, думаю, да", - ответил Трамп.По его словам, Карлсон является человеком "со здравым смыслом".Видеозапись интервью с экс-президентом первоначально была размещена на YouTube, но позже её удалили. Сейчас её можно увидеть на веб-сайте шоу.
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новости, сша, президентские выборы, дональд трамп, такер карлсон, вице-президент
Новости, США, президентские выборы, Дональд Трамп, Такер Карлсон, вице-президент

Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США

06:48 09.11.2023 (обновлено: 06:49 09.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в ходе интервью программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".
Трампу в ходе беседы задали вопрос, рассмотрит ли он возможность предложить бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента.
"Мне очень нравится Такер, думаю, да", - ответил Трамп.
По его словам, Карлсон является человеком "со здравым смыслом".
Видеозапись интервью с экс-президентом первоначально была размещена на YouTube, но позже её удалили. Сейчас её можно увидеть на веб-сайте шоу.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 18:19
"Менять лошадей слишком поздно, но пока есть шанс принять правильное решение". Предвыборные страсти в СШАПока нижняя и верхняя палаты Конгресса спорят о том, выделять Израилю и Украине деньги отдельно или одним пакетом, внутриполитическая жизнь в США идёт своим чередом. 8 ноября состоятся третьи дебаты республиканцев, претендующих на то, чтобы представлять партию на президентских выборах через год
 
НовостиСШАпрезидентские выборыДональд ТрампТакер Карлсонвице-президент
 
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