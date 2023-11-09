Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США
06:48 09.11.2023 (обновлено: 06:49 09.11.2023)
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в ходе интервью программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".
Трампу в ходе беседы задали вопрос, рассмотрит ли он возможность предложить бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента.
"Мне очень нравится Такер, думаю, да", - ответил Трамп.
По его словам, Карлсон является человеком "со здравым смыслом".
Видеозапись интервью с экс-президентом первоначально была размещена на YouTube, но позже её удалили. Сейчас её можно увидеть на веб-сайте шоу.
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