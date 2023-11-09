https://ukraina.ru/20231109/1050879541.html

Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США

Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США - 09.11.2023 Украина.ру

Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в ходе интервью программе "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

2023-11-09T06:48

2023-11-09T06:48

2023-11-09T06:49

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Трампу в ходе беседы задали вопрос, рассмотрит ли он возможность предложить бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента."Мне очень нравится Такер, думаю, да", - ответил Трамп.По его словам, Карлсон является человеком "со здравым смыслом".Видеозапись интервью с экс-президентом первоначально была размещена на YouTube, но позже её удалили. Сейчас её можно увидеть на веб-сайте шоу.

https://ukraina.ru/20231108/1050867934.html

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новости, сша, президентские выборы, дональд трамп, такер карлсон, вице-президент