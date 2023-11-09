Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:15 09.11.2023 (обновлено: 03:16 09.11.2023)
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Гольмовскому и Широкой Балке была выпущена 71 единица различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью ", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранения различной степени тяжести в Горловке и Тельмановском районе получили пять гражданских лиц.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 57 раз. Всего было выпущено 169 единиц различных боеприпасов.
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