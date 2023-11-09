Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 09.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 09.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-09T03:15
2023-11-09T03:16
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Гольмовскому и Широкой Балке была выпущена 71 единица различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью ", - говорится в сообщении СЦКК.Ранения различной степени тяжести в Горловке и Тельмановском районе получили пять гражданских лиц.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 57 раз. Всего было выпущено 169 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, военные преступления
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, Военные преступления

Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

03:15 09.11.2023 (обновлено: 03:16 09.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Гольмовскому и Широкой Балке была выпущена 71 единица различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью ", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранения различной степени тяжести в Горловке и Тельмановском районе получили пять гражданских лиц.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 57 раз. Всего было выпущено 169 единиц различных боеприпасов.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 02:58
ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, погибло 4755 мирных жителей - НебензяС февраля 2022 года ДНР более 25 тысяч раз подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны украинских войск, на донецкую территорию упало 145 тысяч снарядов. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя 8 ноября заявил на заседании СБ ООН
 
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