Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру
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Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского
Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру
Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского
Как только начнутся выборы на Украине и у оппонентов Зеленского появится эфирное время, это может подорвать его авторитет. Поэтому он заявляет о невозможности выборов в воюющей стане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-11-09T03:50
2023-11-09T03:50
новости
владимир зеленский
выборы
украина
война
всу
валерий залужный
рейтинг
президент украины
президентские выборы
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Практически синхронно с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова президент Владимир Зеленский заявил, что в воюющей стране "безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов".Понятно, что Зеленский не хотел бы сейчас развивать предвыборную кампанию, потому что выборы — это легальный способ утопить его, рассказал эксперт.Внезапная гибель Частякова говорит о том, что раскол внутри украиских элит достиг опасных пределов. Это приводит к тому, что начинают гибнуть и персоны второго и первого ряда, добавил он.Поэтому Зеленский стал говорит о невозможности выборов в воюющей стране, так как невозможно зафиксировать волеизъявление граждан, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, выборы, украина, война, всу, валерий залужный, рейтинг, президент украины, президентские выборы
Новости, Владимир Зеленский, выборы, Украина, война, ВСУ, Валерий Залужный, рейтинг, президент Украины, президентские выборы

Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского

03:50 09.11.2023
 
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Как только начнутся выборы на Украине и у оппонентов Зеленского появится эфирное время, это может подорвать его авторитет. Поэтому он заявляет о невозможности выборов в воюющей стане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Практически синхронно с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова президент Владимир Зеленский заявил, что в воюющей стране "безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов".
Понятно, что Зеленский не хотел бы сейчас развивать предвыборную кампанию, потому что выборы — это легальный способ утопить его, рассказал эксперт.
Внезапная гибель Частякова говорит о том, что раскол внутри украиских элит достиг опасных пределов. Это приводит к тому, что начинают гибнуть и персоны второго и первого ряда, добавил он.
"У Зеленского сейчас высокий рейтинг, потому что он выглядит как отец, спаситель нации, пропаганда работает на него, но как только начнутся выборы у его оппонентов появится эфирное время, и это может подорвать его авторитет", - отметил Соин.
Поэтому Зеленский стал говорит о невозможности выборов в воюющей стране, так как невозможно зафиксировать волеизъявление граждан, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
8 ноября, 14:04
Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУКонфискация российских активов не происходит не потому, что американцы чтут законы, просто они понимают последствия этого шага, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
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