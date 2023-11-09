Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского
Как только начнутся выборы на Украине и у оппонентов Зеленского появится эфирное время, это может подорвать его авторитет. Поэтому он заявляет о невозможности выборов в воюющей стане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Практически синхронно с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова президент Владимир Зеленский заявил, что в воюющей стране "безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов".
Понятно, что Зеленский не хотел бы сейчас развивать предвыборную кампанию, потому что выборы — это легальный способ утопить его, рассказал эксперт.
Внезапная гибель Частякова говорит о том, что раскол внутри украиских элит достиг опасных пределов. Это приводит к тому, что начинают гибнуть и персоны второго и первого ряда, добавил он.
"У Зеленского сейчас высокий рейтинг, потому что он выглядит как отец, спаситель нации, пропаганда работает на него, но как только начнутся выборы у его оппонентов появится эфирное время, и это может подорвать его авторитет", - отметил Соин.
Поэтому Зеленский стал говорит о невозможности выборов в воюющей стране, так как невозможно зафиксировать волеизъявление граждан, заключил собеседник Украина.ру.
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