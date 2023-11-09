https://ukraina.ru/20231109/1050871660.html

Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского

Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру

Сложная игра. Ветеран спецслужб объяснил, как выборы на Украине могут легально "утопить" Зеленского

Как только начнутся выборы на Украине и у оппонентов Зеленского появится эфирное время, это может подорвать его авторитет. Поэтому он заявляет о невозможности выборов в воюющей стане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-11-09T03:50

2023-11-09T03:50

2023-11-09T03:50

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президентские выборы

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Практически синхронно с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова президент Владимир Зеленский заявил, что в воюющей стране "безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов".Понятно, что Зеленский не хотел бы сейчас развивать предвыборную кампанию, потому что выборы — это легальный способ утопить его, рассказал эксперт.Внезапная гибель Частякова говорит о том, что раскол внутри украиских элит достиг опасных пределов. Это приводит к тому, что начинают гибнуть и персоны второго и первого ряда, добавил он.Поэтому Зеленский стал говорит о невозможности выборов в воюющей стране, так как невозможно зафиксировать волеизъявление граждан, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

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новости, владимир зеленский, выборы, украина, война, всу, валерий залужный, рейтинг, президент украины, президентские выборы