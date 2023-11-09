https://ukraina.ru/20231109/1050850082.html

Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы

Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы - 09.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы

Украинское командование понимает, что мирные жители являются единственным сдерживающим фактором для российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-09T04:30

2023-11-09T04:30

2023-11-09T04:30

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В своем интервью The Economist главком ВСУ Валерий Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", рассказал эксперт.США понимают, что только живой щит является основным сдерживающим фактором для российской армии. Они осознают, что ВС РФ будут беречь мирных жителей Украины, потому что считают их своими, добавил он.Украинские военные загоняют гражданских в подвалы, устраивая наблюдательные пункты на крышах домов. Но ВС РФ не направляют бомбы на мирные районы, потому что там живут наши люди, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050826261.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, сша, украина, мирные жители, война, сво, израиль, хамас, авиабомбы, валерий залужный