Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы - 09.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы
Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы - 09.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы
Украинское командование понимает, что мирные жители являются единственным сдерживающим фактором для российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:30
2023-11-09T04:30
новости
запад
сша
украина
мирные жители
война
сво
израиль
хамас
авиабомбы
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В своем интервью The Economist главком ВСУ Валерий Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", рассказал эксперт.США понимают, что только живой щит является основным сдерживающим фактором для российской армии. Они осознают, что ВС РФ будут беречь мирных жителей Украины, потому что считают их своими, добавил он.Украинские военные загоняют гражданских в подвалы, устраивая наблюдательные пункты на крышах домов. Но ВС РФ не направляют бомбы на мирные районы, потому что там живут наши люди, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050826261.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, сша, украина, мирные жители, война, сво, израиль, хамас, авиабомбы, валерий залужный
Новости, Запад, США, Украина, мирные жители, война, СВО, Израиль, ХАМАС, авиабомбы, Валерий Залужный

Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалы

04:30 09.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинское командование понимает, что мирные жители являются единственным сдерживающим фактором для российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
В своем интервью The Economist главком ВСУ Валерий Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", рассказал эксперт.
США понимают, что только живой щит является основным сдерживающим фактором для российской армии. Они осознают, что ВС РФ будут беречь мирных жителей Украины, потому что считают их своими, добавил он.
"Мы же не Израиль, который в ответ на террористические методы "Хамаса" просто стирает города с лица земли. А ВСУ даже разрушают межкомнатные перегородки, чтобы передвигаться по жилому дому", - подчеркнул Ераносян.
Украинские военные загоняют гражданских в подвалы, устраивая наблюдательные пункты на крышах домов. Но ВС РФ не направляют бомбы на мирные районы, потому что там живут наши люди, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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