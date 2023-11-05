https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html

Владимир Ераносян: Залужный хитро уберёт Зеленского, чтобы ВСУ устроили для России много новых "Авдеевок"

Владимир Ераносян: Залужный хитро уберёт Зеленского, чтобы ВСУ устроили для России много новых "Авдеевок" - 05.11.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: Залужный хитро уберёт Зеленского, чтобы ВСУ устроили для России много новых "Авдеевок"

Залужный понимает, что Зеленский – хромая утка, которую списали. И он завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы

2023-11-05T17:31

2023-11-05T17:31

2023-11-05T17:31

интервью

россия

всу

сша

владимир зеленский

валерий залужный

сво

авдеевка

украина

запад

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Через пару месяцев будет понятно, что Зеленского окончательно слили, и кто-то должен будет занять его место. Это может быть либо человек, которого поддерживает Залужный, либо сам Залужный, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее украинский пропагандист Юрий Бутусов сообщил, что под Авдеевкой российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливает силы для расширения плацдарма и для атаки на Коксохимический завод. Кроме того, по его словам, оказалось, что в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться нужно сейчас.- Владимир, зачем Бутусов пугает украинскую аудиторию? Мы же точно знаем, что Авдеевка – это мощный укрепрайон, который противник готовил не один год. Он пытается свалить вину на мифических генералов, которые все разворовали? Или за этим кроется что-то еще?- Украина сама называет Авдеевку воротами на Донецк. Противник все это время действительно обладал там плацдармом, куда по шоссе и железным дорогам с разных направлений перебрасывались оружие, боеприпасы и живая сила. Это глубоко эшелонированная и забетонированная оборона, которая строилась больше восьми лет. Это датчики движения, система минирования, фортификационные сооружения, туннельное сообщение и опорные пункты по всему периметру. Причем не только на первой линии, но и на второй, и на третьей. А сам Коксохим – это мини-"Азовсталь". ВСУ там глубоко зарылись в бетон.Сам факт охвата Авдеевки с севера и юга, а также взятие террикона и железной дороги (это она с севера связывала Авдеевку с внешним миром) привел к тому, что широта линии снабжения гарнизона ВСУ составляет всего 6-7 километров. Это расстояние покрывается даже минометами. Я уже не говорю об РСЗО, 122-мм танковых пушках и гаубичной артиллерии (там уже работает наша новая самоходка "Коалиция"). Обычный наш минометный расчет уже контролирует подступы к Авдеевке.Способны ли ВСУ в нынешнем своем виде удержать этот укрепрайон? Нет. Просто наше командование вынуждено учитывать гуманитарно-экологическую ситуацию, связанную с Коксохимом. У нас есть ФАБ-1500. Мы с их помощью могли бы превратить этот завод в одну сплошную яму. Но сами понимаете, с какими проблемами могут столкнуться жители Донецка.Только это не позволяет нам быстро справиться с Авдеевкой. А не якобы моральный дух ВСУ, их маневрирование резервами и активная оборона. Резервов там у противника абсолютно нет, а в плен сдаются люди старше 50 лет.- Как вы прокомментируете интервью Залужного The Economist и материал журналиста издания Time Саймона Шустера про Зеленского, которые никак не вяжутся с возможностью ВСУ одержать победу? Можно ли из этого сделать вывод, что США рано или поздно сольют Украину как Афганистан?- США почуяли в Залужном альтернативу, которая сможет сыграть ва-банк и относительно бескровно решить проблему Зеленского, если он вдруг выйдет из-под контроля. Почему относительно бескровно? Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*.Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком (Сырский и Тарнавский). Еще MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке через европейских оружейных баронов.Есть еще одна интересная деталь. Еще несколько месяцев назад Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то с украинской стороны на этих переговорах может быть только человек в погонах. Белорусский президент имел в виду человека, знающего о катастрофической ситуации для Киева на поле боя, с мобилизационным ресурсом и компенсациями. На Украине уже десятки тысяч людей, когда семьям погибших отказываются давать деньги, потому что у убитого якобы в крови обнаружили алкоголь, и когда инвалидам, вместо компенсаций за оторванные конечности, предлагают где-то подыскать работу.Денег Пентагон не дает. Все эти программы заморожены. Европейцы завыли по поводу беженцев. Швейцария уже дает 4 тысячи евро, чтобы украинские мигранты убирались восвояси. Даже "братская" Польша готова оплатить украинцам билеты только до Львова. От них пытаются избавиться под предлогом просьбы Зеленского вернуть на Украину мужчин для войны. Потому что этот миграционный поток уже сказывается не только на уровне жизни европейских граждан, но и на внутренней политике отдельных стран. А это для них смерти подобно.- Что вы имеете в виду?- Возьмем пример Словакии. Братислава поставила на Украину эскадрилью МиГ-29, самоходки Zuzana и 500 тысяч 155-мм снарядов. Но теперь эта помощь заморожена, а "пророссийский" Роберт Фицо стал премьер-министром. Плюс, в Словакии живет 450 тысяч этнических венгров, которые поддерживают Орбана. Они давят на словаков, а словаки теперь уже давят на чехов. И в самой Чехии уже устали от бесчинств украинской диаспоры.На этом фоне Залужный в своем интервью прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. А какая другая тактика тут возможна? Только окопаться, устроив городскую герилью (кстати, я первый в своим интервью стал об этом говорить).США понимают, что только живой щит является основным сдерживающим фактором для российской армии. Они понимают, что мы не будем убивать мирных жителей Украины, потому что это наши люди. Мы же не Израиль, который в ответ на террористические методы "Хамаса" просто стирает города с лица земли. А ВСУ даже разрушают межкомнатные перегородки, чтобы передвигаться по жилому дому. Они загоняют гражданских в подвалы, а сами устраивают наблюдательные пункты на крышах. Но мы бомбы туда не бросаем, потому что это наши люди.- Залужный также раскритиковал учебники НАТО в плане их подготовке к современной войне, похвалив советские. А какие вообще современные учебники позволяют подготовиться к современной войне, с учетом беспилотников, современных средств разведки и накопленного советского опыта?- По итогам СВО появилось много новой литературы. В частности, в них говорится о системе управления единого тактического звена. А что касается советского опыта, то мы используем активную оборону по принципу Жукова. Мы видим применение тактических мобильных групп из морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений, которые используют ПТРК "Корнет" (они бьют в два раза дальше и пробивная способность у них выше, чем у "Джавелинов"). Ни у одной бронетехники мира шансов уйти от него просто нет.А Залужный видит, что у него уже нет резервов. Бесконечно перебрасывать всушников из-под Купянска на Запорожье и обратно он не может, потому что мы их утрамбовываем. Он понимает, что надо что-то делать. Потому он через The Economist и доносит мысль, что Россия втянула ВСУ в затяжную войну. И если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержаться, то ему надо позволить окопаться. Вне зависимости от хотелок Зеленского и от того, сколько денег он захочет еще украсть и спрятать в офшорах.Залужный понимает, что Зеленский – хромая утка, которую списали. И он завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что Зеленского окончательно слили, и кто-то должен будет занять его место. Это может быть либо человек, которого поддерживает Залужный, либо сам Залужный. А так Залужный может поддержать кого угодно: хоть Кулебу, хоть Арестовича**.- Выгодно ли России, чтобы это украинское квази-государство в территориально урезанном виде возглавили Сырский, Тарнавский или Залужный?- Нет, не выгодно. Потому что Залужный окончательно превратит киевский режим в хунту. СВО должна продолжаться, потому что с территории Украины по-прежнему исходит для России экзистенциальная угроза.- А чем плохи оказались натовские учебники для Залужного?- Дело даже не в том, что НАТО воевали с плохо вооруженными бойцами без хорошей техники при тотальном превосходстве в воздухе. Дело в том, что ВСУ не действовали по натовским учебникам, которые предусматривают заход крупного коалиционного контингента. Они действовали по учебникам городского боя, разработанным для спецслужб.Еще с 2021 года ВСУ (когда была утверждена концепция их сопротивления) стремились быстро занять города. Перед самым началом СВО они хотели быстро взять Донецк, чтобы использовать его как живой щит. В городах ничего строить не надо. Руины – это баррикады, сообщения между кварталами есть, а дроны там работают хуже, чем на открытой местности. А мирными жителями можно прикрываться. Их не жалко.Я бы хотел еще обратить внимание на материал Саймона Шустера про Зеленского. Обратите внимание на шрифт заголовка на обложке. "Никто не верит в победу так, как я". Так вот слово "никто" журналист выделил жирными буквами. "НИКТО". А Зеленский на фото не стоит в анфас или в профиль как Наполеон, а уходит.То есть американцы намекают своему населению, ОПК и элитам, что все решено. Они сливают эту попрошайку и ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией при посредничестве Лукашенко.Посмотрим, что они предложат. Но мы не должны уступить им ни пяти теперь уже российской территории, а также ликвидировать угрозу, которая исходит для нас с Черноморского побережья от Очакова до Одессы.- Вчера мы отметили День народного единства. И мне в связи с этим вспомнился старый советский плакат: "Народ и армия – едины". Насколько этот лозунг воплощен сегодня в жизнь?- Народ и армия едины как никогда.Украинские ЦИПСО под кураторством западных спецслужб не смогли порвать Россию на лоскуты по национальному признаку. Хотя с этой целью они создавали батальоны имени "Калиновского" или "Шейха Мансура". Ничего у них не вышло.Посмотрите, сколько в российской армии служат бурятов, якутов, дагестанцев (табасаранцы, аварцы, даргинцы, лакцы). Даже в подразделении "Ахмат" сражаются больше половины русских. Руслан Курбанов из 155-й бригады морской пехоты стал Героем России. Мы видим, как бьются осетинские подразделения.Народ сплотился, промышленность перешла на военные рельсы, армия использует единую систему управления тактическими звеньями, мы увеличили производство "Орланов".Сам Билецкий*** жалуется, что ВСУ недооценивали "Орланы", а теперь от них его "азовцы"**** от них бегают. Потому что если несколько таких беспилотников повиснут в небе, то они точно их накроют.Резюмирую. Противник считал, что СВО затянется, в России будет зреть внутреннее недовольство и она распадется. Все вышло наоборот.*(включен в список террористов и экстремистов)** (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму)*** (внесен в реестр террористов и экстремистов)**** (запрещенная в РФ террористическая организация)

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, сша, владимир зеленский, валерий залужный, сво, авдеевка, украина, запад, политика