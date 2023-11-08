Возможная конфискация российских активов, бои на фронтах СВО. О чём говорили эксперты 8 ноября - 08.11.2023 Украина.ру
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Возможная конфискация российских активов, бои на фронтах СВО. О чём говорили эксперты 8 ноября
Возможная конфискация российских активов, бои на фронтах СВО. О чём говорили эксперты 8 ноября - 08.11.2023 Украина.ру
Возможная конфискация российских активов, бои на фронтах СВО. О чём говорили эксперты 8 ноября
Украина.ру, 08.11.2023
2023-11-08T17:29
2023-11-08T17:29
эксклюзив
владимир зеленский
валерий залужный
сбу
выборы
сша
дмитрий бабич
евромайдан
евгений балицкий
всу
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Конгресс США и российские деньгиКомитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.Это вовсе не значит, что деньги будут конфискованы. Решения о таких серьезных делах принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом, той же самой ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США.Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.По его словам, Сенат и конгресс могут предлагать все что угодно, но эти меры будут реализованы, если на них дадут согласие американские финансовые круги."Сегодня в Америке – большая проблема с финансированием госдолга. Уходит огромная сумма — несколько триллионов в год — на выплату процентов по госдолгу, который накопился за последние годы.Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно.То есть их можно заморозить, можно десятки лет, как деньги Ирана, держать в замороженном виде, но конфискации не было ни разу. За исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах, с правительствами которых США были в состоянии войны", – сообщил Зубец.Такой прецедент Америке, продолжил он, сейчас совершенно не нужен, потому что это будет большой удар по американскому госдолгу. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они.Ситуация на фронтах СВОГлава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступление ВСУ на этом направлении полностью остановлено. Военкоры с мест пишут, что на Времевском выступе ВС РФ начали контратаковать с целью возвращения утраченных позиций.В то же время с Херсонского направления появились видеокадры, как противник начинает перебрасывать тяжелую технику на левый берег Днепра.В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно исчерпало себя, говорит военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный. Это подтверждают видеокадры, как "Леопарды" и "Брэдли" из элитной 47-й бригады, которая должна была прорывать фронт, умирают под Авдеевкой.Что касается Времевского выступа, там обстановка стабилизировалась уже очень давно. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла к нашей стороне, отмечает Угольный: сейчас мы посадка за посадкой приближаемся к Старомайорскому."Что касается Днепра, то на этом видео форсировать реку смог один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Сомневаюсь, что ВСУ на левом берегу смогут сделать более-менее нормальный плацдарм.Днепр очень сложно форсировать в ситуации, когда ВС РФ могут наносить там авиационные и артиллерийские удары. Да, переправить пехоту на лодках можно. Но чтобы всерьез там окопаться, необходимо наводить понтонные переправы.Вероятнее всего, противник продолжит действовать диверсионно-разведывательными группами", – сказал обозреватель.Касательно Авдеевки, уже несколько дней подряд поступают одинаковые сообщения: "работает артиллерия и авиация, расширяем зону контроля с севера и с юга, осталось пройти 7 километров, чтобы перерезать единственную дорогу, снабжающую ВСУ".При этом на южном фасе сами украинцы говорят, что для них там обстановка серьезно ухудшилась, отмечает Угольный: мол, русские готовятся к броску на Северное и Тоненькое."На северном фасе идут бои за рубеж железной дороги Авдеевка-Очеретино. Мы на этом участке фронта контролируем 3 километра. Плюс, мы перешли дорогу и двигаемся в сторону Степового и Коксохима.Сейчас главная интрига состоит в том, куда будет нанесен наш основной удар: в сторону Степового-Бердычей, или же мы начнем штурм Коксохима", – заявил обозреватель.Зеленский и Залужный: конфликт из-за выборовРанее представитель госдепа США Ведант Патель на фоне информации о политических противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным заявил, что решение Киева не проводить в стране выборы президента соответствовало бы их конституции.США сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с Зеленским, если он уперся и прошел против их воли, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.Они же ясно дали понять, что хотели бы выборов, а Зеленский (после некоторых колебаний) сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так"."Понятно, что позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Хотя на Украине с 2014 года с легитимностью проблемы. Евромайдан был совершенно незаконным действием. Даже на Западе его называют революцией. Вот США и решили продолжать действовать по схеме "есть у революции начало, нет у революции конца".Очевидно, что это будет заводить обстановку во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и США влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Эта ситуация ненормальная", – сообщил Бабич.Он задаётся вопросом: сможет ли военная верхушка Украины проявить себя и захватить власть? Теоретически, да. Но точно не в ближайшее время."Существуют же еще силовые структуры. Как армия будет договариваться с СБУ, которая тоже накопила влияние и людей, способных на жестокости?Так что тут будет разыгран козырь, который нам известен со времен СССР, когда использовались противоречия между МВД, армией и спецслужбами. Зеленский будет действовать так же.Но, повторюсь, у Зеленского остается его главная проблема – диктаторский метод руководства, который не свойственен украинскому менталитету, и который его до добра не доведет", – сказал политолог.
https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html
https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html
https://ukraina.ru/20231108/1050861663.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, владимир зеленский, валерий залужный, сбу, выборы, сша, дмитрий бабич, евромайдан, евгений балицкий, всу, вс рф, авдеевка, алексей зубец, активы, россия, конгресс сша
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, СБУ, выборы, США, Дмитрий Бабич, Евромайдан, Евгений Балицкий, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, Алексей Зубец, активы, Россия, Конгресс США

Возможная конфискация российских активов, бои на фронтах СВО. О чём говорили эксперты 8 ноября

17:29 08.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Конгресс США и российские деньги
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.
Это вовсе не значит, что деньги будут конфискованы. Решения о таких серьезных делах принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом, той же самой ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США.
Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
По его словам, Сенат и конгресс могут предлагать все что угодно, но эти меры будут реализованы, если на них дадут согласие американские финансовые круги.
"Сегодня в Америке – большая проблема с финансированием госдолга. Уходит огромная сумма — несколько триллионов в год — на выплату процентов по госдолгу, который накопился за последние годы.
Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно.
То есть их можно заморозить, можно десятки лет, как деньги Ирана, держать в замороженном виде, но конфискации не было ни разу. За исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах, с правительствами которых США были в состоянии войны", – сообщил Зубец.
Алексей Зубец для интервью
8 ноября, 14:04
Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУКонфискация российских активов не происходит не потому, что американцы чтут законы, просто они понимают последствия этого шага, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Такой прецедент Америке, продолжил он, сейчас совершенно не нужен, потому что это будет большой удар по американскому госдолгу. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они.
Ситуация на фронтах СВО
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что наступление ВСУ на этом направлении полностью остановлено. Военкоры с мест пишут, что на Времевском выступе ВС РФ начали контратаковать с целью возвращения утраченных позиций.
В то же время с Херсонского направления появились видеокадры, как противник начинает перебрасывать тяжелую технику на левый берег Днепра.
В Запорожской области в районе Работино наступление ВСУ действительно исчерпало себя, говорит военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный. Это подтверждают видеокадры, как "Леопарды" и "Брэдли" из элитной 47-й бригады, которая должна была прорывать фронт, умирают под Авдеевкой.
Что касается Времевского выступа, там обстановка стабилизировалась уже очень давно. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область свои четыре бригады морской пехоты, инициатива перешла к нашей стороне, отмечает Угольный: сейчас мы посадка за посадкой приближаемся к Старомайорскому.
"Что касается Днепра, то на этом видео форсировать реку смог один старый советский БТР. Это никак нельзя назвать массовой переброской бронетехники. Сомневаюсь, что ВСУ на левом берегу смогут сделать более-менее нормальный плацдарм.
Днепр очень сложно форсировать в ситуации, когда ВС РФ могут наносить там авиационные и артиллерийские удары. Да, переправить пехоту на лодках можно. Но чтобы всерьез там окопаться, необходимо наводить понтонные переправы.
Вероятнее всего, противник продолжит действовать диверсионно-разведывательными группами", – сказал обозреватель.
Владислав Угольный интервью
8 ноября, 07:25
Владислав Угольный: Россия внезапно напугала ВСУ, чтобы через 1,5 года взять Нью-Йорк и два-три города
Касательно Авдеевки, уже несколько дней подряд поступают одинаковые сообщения: "работает артиллерия и авиация, расширяем зону контроля с севера и с юга, осталось пройти 7 километров, чтобы перерезать единственную дорогу, снабжающую ВСУ".
При этом на южном фасе сами украинцы говорят, что для них там обстановка серьезно ухудшилась, отмечает Угольный: мол, русские готовятся к броску на Северное и Тоненькое.
"На северном фасе идут бои за рубеж железной дороги Авдеевка-Очеретино. Мы на этом участке фронта контролируем 3 километра. Плюс, мы перешли дорогу и двигаемся в сторону Степового и Коксохима.
Сейчас главная интрига состоит в том, куда будет нанесен наш основной удар: в сторону Степового-Бердычей, или же мы начнем штурм Коксохима", – заявил обозреватель.
Зеленский и Залужный: конфликт из-за выборов
Ранее представитель госдепа США Ведант Патель на фоне информации о политических противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным заявил, что решение Киева не проводить в стране выборы президента соответствовало бы их конституции.
США сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с Зеленским, если он уперся и прошел против их воли, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.
Они же ясно дали понять, что хотели бы выборов, а Зеленский (после некоторых колебаний) сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так".
"Понятно, что позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Хотя на Украине с 2014 года с легитимностью проблемы. Евромайдан был совершенно незаконным действием. Даже на Западе его называют революцией. Вот США и решили продолжать действовать по схеме "есть у революции начало, нет у революции конца".
Очевидно, что это будет заводить обстановку во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и США влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Эта ситуация ненормальная", – сообщил Бабич.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 16:04
Дмитрий Бабич: Зеленский продавил США и довел Залужного до депрессии, а Россия поставила Запад в тупикСейчас на Украине подавят противоречия между политическим и военным руководством. Запад поддержит в этом конфликте Зеленского. Но бесконечно давить не получится
Он задаётся вопросом: сможет ли военная верхушка Украины проявить себя и захватить власть? Теоретически, да. Но точно не в ближайшее время.
"Существуют же еще силовые структуры. Как армия будет договариваться с СБУ, которая тоже накопила влияние и людей, способных на жестокости?
Так что тут будет разыгран козырь, который нам известен со времен СССР, когда использовались противоречия между МВД, армией и спецслужбами. Зеленский будет действовать так же.
Но, повторюсь, у Зеленского остается его главная проблема – диктаторский метод руководства, который не свойственен украинскому менталитету, и который его до добра не доведет", – сказал политолог.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСБУвыборыСШАДмитрий БабичЕвромайданЕвгений БалицкийВСУВС РФАвдеевкаАлексей ЗубецактивыРоссияКонгресс США
 
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