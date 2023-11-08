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Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя

Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя - 08.11.2023 Украина.ру

Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя

Ложь про увольнение главкома ВСУ была распространена 7 ноября целенаправленно. Об этом 8 ноября сообщил автор фейка - украинский нардеп от Евросолидарности (фракция сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко) Владимир Арьев

2023-11-08T17:33

2023-11-08T17:33

2023-11-08T17:33

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"Иногда приходится вызывать огонь на себя, чтобы погасить там, где оно точно не нужно", - заявил Арьев, комментируя распространённый им накануне фейк.В сообщении от 7 ноября со ссылкой на "надёжный источник" Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внёс предложение об увольнении главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного. После этого нардеп был удостоен оскорбительных характеристик за распространение заведомо ложной информации. В тот же день Арьев удалил из своих аккаунтов заявления про "увольнение Залужного" без извинений и объяснений.На Украине пообещали уволить Залужного, но позже передумали

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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