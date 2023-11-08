Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя - 08.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231108/1050866303.html
Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя
Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя - 08.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя
Ложь про увольнение главкома ВСУ была распространена 7 ноября целенаправленно. Об этом 8 ноября сообщил автор фейка - украинский нардеп от Евросолидарности (фракция сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко) Владимир Арьев
2023-11-08T17:33
2023-11-08T17:33
новости
новости украины
фейк
владимир арьев
валерий залужный
всу
информационная война
верховная рада
рустем умеров
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101982/79/1019827909_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_1af87951e6f647adf3af1e53a4ffe684.jpg
"Иногда приходится вызывать огонь на себя, чтобы погасить там, где оно точно не нужно", - заявил Арьев, комментируя распространённый им накануне фейк.В сообщении от 7 ноября со ссылкой на "надёжный источник" Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внёс предложение об увольнении главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного. После этого нардеп был удостоен оскорбительных характеристик за распространение заведомо ложной информации. В тот же день Арьев удалил из своих аккаунтов заявления про "увольнение Залужного" без извинений и объяснений.На Украине пообещали уволить Залужного, но позже передумали
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101982/79/1019827909_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_0daa16ffd12d762469d76780cbf9243a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, фейк, владимир арьев, валерий залужный, всу, информационная война, верховная рада, рустем умеров, минобороны украины
Новости, Новости Украины, фейк, Владимир Арьев, Валерий Залужный, ВСУ, информационная война, Верховная Рада, Рустем Умеров, Минобороны Украины

Депутат Рады пояснил мотив фейка про увольнение Залужного: я вызывал огонь на себя

17:33 08.11.2023
 
© Facebook/Iryna GerashchenkoВладимир Арьев
Владимир Арьев
© Facebook/Iryna Gerashchenko
Читать в
Ложь про увольнение главкома ВСУ была распространена 7 ноября целенаправленно. Об этом 8 ноября сообщил автор фейка - украинский нардеп от Евросолидарности (фракция сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко) Владимир Арьев
"Иногда приходится вызывать огонь на себя, чтобы погасить там, где оно точно не нужно", - заявил Арьев, комментируя распространённый им накануне фейк.
В сообщении от 7 ноября со ссылкой на "надёжный источник" Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внёс предложение об увольнении главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного. После этого нардеп был удостоен оскорбительных характеристик за распространение заведомо ложной информации. В тот же день Арьев удалил из своих аккаунтов заявления про "увольнение Залужного" без извинений и объяснений.
На Украине пообещали уволить Залужного, но позже передумали
 
НовостиНовости УкраиныфейкВладимир АрьевВалерий ЗалужныйВСУинформационная войнаВерховная РадаРустем УмеровМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния