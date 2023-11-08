https://ukraina.ru/20231108/1050859570.html

"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского"

"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского" - 08.11.2023 Украина.ру

"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо жестко раскритиковал намерение Франции пополнить Фонд поддержки Киевской армии

2023-11-08T15:35

2023-11-08T15:35

2023-11-08T15:35

новости

новости украины

франция

флориан филиппо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102062/88/1020628881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82f7f5b0d0beb361a6f5196395dfa660.jpg

8 ноября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил, что страна выделит 200 млн евро на фонд поддержки киевской армии. Филиппо считает такие действия неоправданными и подчеркивает изрядную коррумпированность Киева. "Франция находится в процессе голосования за бюджет социального обеспечения, который сокращает ресурсы больниц на 600 миллионов евро, но в то же время объявляет о дополнительных 200 миллионах для режима Зеленского, ультракоррумпированного и в любом случае находящегося в разгаре военной кампании", – написал Флориан Филиппо в Твиттере.Он призвал "остановить это возмутительное безумие".

https://ukraina.ru/20231108/1050842371.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, франция, флориан филиппо