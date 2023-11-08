"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского" - 08.11.2023 Украина.ру
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"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского"
"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского" - 08.11.2023 Украина.ру
"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского"
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо жестко раскритиковал намерение Франции пополнить Фонд поддержки Киевской армии
2023-11-08T15:35
2023-11-08T15:35
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франция
флориан филиппо
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8 ноября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил, что страна выделит 200 млн евро на фонд поддержки киевской армии. Филиппо считает такие действия неоправданными и подчеркивает изрядную коррумпированность Киева. "Франция находится в процессе голосования за бюджет социального обеспечения, который сокращает ресурсы больниц на 600 миллионов евро, но в то же время объявляет о дополнительных 200 миллионах для режима Зеленского, ультракоррумпированного и в любом случае находящегося в разгаре военной кампании", – написал Флориан Филиппо в Твиттере.Он призвал "остановить это возмутительное безумие".
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новости, новости украины, франция, флориан филиппо
Новости, Новости Украины, Франция, Флориан Филиппо

"Это безумие" – Филиппо о выделении Францией €200 млн "ультракоррумпированному режиму Зеленского"

15:35 08.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо жестко раскритиковал намерение Франции пополнить Фонд поддержки Киевской армии
8 ноября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил, что страна выделит 200 млн евро на фонд поддержки киевской армии. Филиппо считает такие действия неоправданными и подчеркивает изрядную коррумпированность Киева.
"Франция находится в процессе голосования за бюджет социального обеспечения, который сокращает ресурсы больниц на 600 миллионов евро, но в то же время объявляет о дополнительных 200 миллионах для режима Зеленского, ультракоррумпированного и в любом случае находящегося в разгаре военной кампании", – написал Флориан Филиппо в Твиттере.
Он призвал "остановить это возмутительное безумие".
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 08:21
Франция выделит Киеву для закупок французского оружия ещё 200 миллионов евро - AFPФранция выделит ещё 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы украинская армия продолжила закупать французские вооружения. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Себастьяна Лекорню сообщает агентство Франс Пресс
 
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