https://ukraina.ru/20231108/1050859137.html

"Актив, а не обуза": Кулеба считает, что Украина выгодна Евросоюзу

"Актив, а не обуза": Кулеба считает, что Украина выгодна Евросоюзу - 08.11.2023 Украина.ру

"Актив, а не обуза": Кулеба считает, что Украина выгодна Евросоюзу

Украина станет "активом, а не обузой" после вступления в Европейский союз, заявил 8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Euroactiv

2023-11-08T15:20

2023-11-08T15:20

2023-11-08T15:20

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Кулеба считает, что представляет "44-миллионную нацию и очень большой рынок". Перепись на Украине в последний раз проводили в 2001 году. Зимой 2020-го украинские власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Она показала, что численность населения сократилась на 11,45 миллиона — до 37 миллионов человек.Украинский дипломат видит будущее процветание Евросоюза после вступления Украины, так как увеличится общий рынок. "С присоединением Украины общий рынок расширится в геометрической прогрессии, и это принесет пользу”, - заявил он.Глава МИД Украины попрекнул европейских чиновников ещё и длительностью процесса вступления.“Было бы безответственным поступком со стороны ЕС упустить эту историческую возможность сделать шаг к расширению не только с Украиной, но и со всеми другими вовлеченными странами”, - добавил он.Издание пишет, что дебаты по вступлению Украины в Евросоюз "будут жесткими". Споры также возникнут и в вопросе пересмотра бюджета ЕС, который включает в себя новую помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро. Издание отмечает, что Венгрия и Словакия дали понять, что выделение дополнительной помощи Украине не пройдет гладко.Но Кулеба убеждён, что всем странам-членам ЕС вступление Украины пойдёт на пользу. “В наилучших интересах как Венгрии, так и Словакии иметь Украину в качестве члена”, - сказал Кулеба.Глава МИД Украины напомнил о том, что ранее в Брюсселе заявляли о необходимости реформировать союз, а потом приступать к вопросу о его расширении.“Теперь, когда Украина вывела ЕС из комы расширения, в наилучших интересах ЕС избежать другого вида разочарования, которым являются затяжные реформы. Реформа - это не повод откладывать расширение”, - сказал Кулеба.Авторы статьи подчеркнули, что на протяжении всего интервью Кулеба переходил на "мы", чтобы напомнить, что Украину уже видит себя частью блока.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.

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новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, европа, евросоюз, ес, вступление, рынок