"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине - 08.11.2023 Украина.ру
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"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине
"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине - 08.11.2023 Украина.ру
"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление о том, что Польша не допустит вступления Украины в ЕС без эксгумации останков поляков. Об этом Захарова 8 ноября написала в своём телеграм-канале
2023-11-08T14:35
2023-11-08T14:35
новости
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мид
мид рф
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украина
вступление
ес
польша
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Дипломат прокомментировала заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить."Без решения такого вопроса, который понимают и сами украинцы, Украине нечего и думать о вступлении в ЕС. Без решения вопроса об эксгумации тел убитых и замученных поляков невозможно долгосрочное примирение с Украиной", - заявил польский дипломат.Вопрос Волынской резни является одним из самых сложным в польско-украинских отношениях. А также отношение руководства нынешней Украине к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*.Польский парламент в 2016 году признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом.По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА** Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мид, мид рф, мария захарова, украина, вступление, ес, польша
Новости, Россия, МИД, МИД РФ, Мария Захарова, Украина, вступление, ЕС, Польша

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине

14:35 08.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление о том, что Польша не допустит вступления Украины в ЕС без эксгумации останков поляков. Об этом Захарова 8 ноября написала в своём телеграм-канале
Дипломат прокомментировала заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", - написала Захарова.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить.
"Без решения такого вопроса, который понимают и сами украинцы, Украине нечего и думать о вступлении в ЕС. Без решения вопроса об эксгумации тел убитых и замученных поляков невозможно долгосрочное примирение с Украиной", - заявил польский дипломат.
Вопрос Волынской резни является одним из самых сложным в польско-украинских отношениях. А также отношение руководства нынешней Украине к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*.
Польский парламент в 2016 году признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.
Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом.
По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*
* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.
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