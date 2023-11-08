https://ukraina.ru/20231108/1050854961.html

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине - 08.11.2023 Украина.ру

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит": Захарова прокомментировала слова МИД Польше об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление о том, что Польша не допустит вступления Украины в ЕС без эксгумации останков поляков. Об этом Захарова 8 ноября написала в своём телеграм-канале

2023-11-08T14:35

2023-11-08T14:35

2023-11-08T14:35

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Дипломат прокомментировала заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул, что если Варшава желает быть в одном союзе с той страной, с которой у неё есть разногласия, то их нужно оперативно решить."Без решения такого вопроса, который понимают и сами украинцы, Украине нечего и думать о вступлении в ЕС. Без решения вопроса об эксгумации тел убитых и замученных поляков невозможно долгосрочное примирение с Украиной", - заявил польский дипломат.Вопрос Волынской резни является одним из самых сложным в польско-украинских отношениях. А также отношение руководства нынешней Украине к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*.Польский парламент в 2016 году признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом.По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА** Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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новости, россия, мид, мид рф, мария захарова, украина, вступление, ес, польша