"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области - 08.11.2023 Украина.ру
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"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области
"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области - 08.11.2023 Украина.ру
"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области
Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области посетили редакцию издания "Украина.ру"
2023-11-08T15:42
2023-11-08T15:42
новости
харьковская область
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Сотрудники пресс-службы ВГА узнали о структуре построения работы отделов издания, занимающихся новостями, погрузились в процесс поиска и распространения информации. Коллеги из Харьковской области приняли участие во Всероссийской конференции "Реинтеграция новых регионов в социокультурное пространство России" при содействии руководства "Украина.ру". На мероприятии выступил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По итогу пресс-служба подготовила публикацию для официального телеграмм канала администрации. Сотрудники службы информации ВГА посетили видеостудию "Украина.ру", где проходят прямые эфиры и записывают видеопередачи. Работники видеоотдела рассказали о тонкостях процесса, а также о распространении готового продукта на разных интернет площадках. Населенные пункты освобождённой части территории Харьковской области находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Очень важно знать, как вести себя в момент обстрела и в случае ранения оказать медицинскую помощь. Пресс-служба ВГА работает в зоне СВО, но дополнительная информация всегда нужна. Военкор издания "Украина.ру" Фёдор Громов поделился своим опытом, рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается во время работы вблизи линии боевого соприкосновения. По итогам совместной работы на официальном телеграм-канале издания "Украина.ру" были опубликованы несколько материалов сотрудников пресс-службы ВГА Харьковской области. Обмен опытом прошел успешно, считают в телеграм-канале издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьковская область
Новости, Харьковская область

"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области

15:42 08.11.2023
 
© Украина.руСотрудники пресс-службы Харьковской ВГА в редакции "Украина.ру"
Сотрудники пресс-службы Харьковской ВГА в редакции Украина.ру
© Украина.ру
Читать в
Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области посетили редакцию издания "Украина.ру"
Сотрудники пресс-службы ВГА узнали о структуре построения работы отделов издания, занимающихся новостями, погрузились в процесс поиска и распространения информации.
Коллеги из Харьковской области приняли участие во Всероссийской конференции "Реинтеграция новых регионов в социокультурное пространство России" при содействии руководства "Украина.ру". На мероприятии выступил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По итогу пресс-служба подготовила публикацию для официального телеграмм канала администрации.
Сотрудники службы информации ВГА посетили видеостудию "Украина.ру", где проходят прямые эфиры и записывают видеопередачи. Работники видеоотдела рассказали о тонкостях процесса, а также о распространении готового продукта на разных интернет площадках.
Населенные пункты освобождённой части территории Харьковской области находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Очень важно знать, как вести себя в момент обстрела и в случае ранения оказать медицинскую помощь. Пресс-служба ВГА работает в зоне СВО, но дополнительная информация всегда нужна. Военкор издания "Украина.ру" Фёдор Громов поделился своим опытом, рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается во время работы вблизи линии боевого соприкосновения.
По итогам совместной работы на официальном телеграм-канале издания "Украина.ру" были опубликованы несколько материалов сотрудников пресс-службы ВГА Харьковской области. Обмен опытом прошел успешно, считают в телеграм-канале издания.
 
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