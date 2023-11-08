https://ukraina.ru/20231108/1050854895.html

"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области

"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области - 08.11.2023 Украина.ру

"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области

Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области посетили редакцию издания "Украина.ру"

2023-11-08T15:42

2023-11-08T15:42

2023-11-08T15:42

новости

харьковская область

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Сотрудники пресс-службы ВГА узнали о структуре построения работы отделов издания, занимающихся новостями, погрузились в процесс поиска и распространения информации. Коллеги из Харьковской области приняли участие во Всероссийской конференции "Реинтеграция новых регионов в социокультурное пространство России" при содействии руководства "Украина.ру". На мероприятии выступил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По итогу пресс-служба подготовила публикацию для официального телеграмм канала администрации. Сотрудники службы информации ВГА посетили видеостудию "Украина.ру", где проходят прямые эфиры и записывают видеопередачи. Работники видеоотдела рассказали о тонкостях процесса, а также о распространении готового продукта на разных интернет площадках. Населенные пункты освобождённой части территории Харьковской области находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Очень важно знать, как вести себя в момент обстрела и в случае ранения оказать медицинскую помощь. Пресс-служба ВГА работает в зоне СВО, но дополнительная информация всегда нужна. Военкор издания "Украина.ру" Фёдор Громов поделился своим опытом, рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается во время работы вблизи линии боевого соприкосновения. По итогам совместной работы на официальном телеграм-канале издания "Украина.ру" были опубликованы несколько материалов сотрудников пресс-службы ВГА Харьковской области. Обмен опытом прошел успешно, считают в телеграм-канале издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область