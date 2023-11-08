"Украина.ру" поделилась опытом работы с коллегами из пресс-службы ВГА Харьковской области
© Украина.руСотрудники пресс-службы Харьковской ВГА в редакции "Украина.ру"
© Украина.ру
Представители Военно-гражданской администрации Харьковской области посетили редакцию издания "Украина.ру"
Сотрудники пресс-службы ВГА узнали о структуре построения работы отделов издания, занимающихся новостями, погрузились в процесс поиска и распространения информации.
Коллеги из Харьковской области приняли участие во Всероссийской конференции "Реинтеграция новых регионов в социокультурное пространство России" при содействии руководства "Украина.ру". На мероприятии выступил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По итогу пресс-служба подготовила публикацию для официального телеграмм канала администрации.
Сотрудники службы информации ВГА посетили видеостудию "Украина.ру", где проходят прямые эфиры и записывают видеопередачи. Работники видеоотдела рассказали о тонкостях процесса, а также о распространении готового продукта на разных интернет площадках.
Населенные пункты освобождённой части территории Харьковской области находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Очень важно знать, как вести себя в момент обстрела и в случае ранения оказать медицинскую помощь. Пресс-служба ВГА работает в зоне СВО, но дополнительная информация всегда нужна. Военкор издания "Украина.ру" Фёдор Громов поделился своим опытом, рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается во время работы вблизи линии боевого соприкосновения.
По итогам совместной работы на официальном телеграм-канале издания "Украина.ру" были опубликованы несколько материалов сотрудников пресс-службы ВГА Харьковской области. Обмен опытом прошел успешно, считают в телеграм-канале издания.