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Тони Кевин: "На фронтах Украины не патовая ситуация – она проиграла"
Тони Кевин: "На фронтах Украины не патовая ситуация – она проиграла" - 08.11.2023 Украина.ру
Тони Кевин: "На фронтах Украины не патовая ситуация – она проиграла"
У Украины не осталось вариантов, а у России их много – пора начинать переговоры, заявил бывший австралийский высокопоставленный дипломат Тони Кевин в публикации для Consortium News
2023-11-08T11:34
2023-11-08T11:34
2023-11-08T11:34
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Тони Кевин считает, что Украине пора признать поражение и начать переговоры с Россией. Он подчеркивает, что с этим фактом согласны многие политики США, но "бредовый" украинский президент Владимир Зеленский — единственный, кто удерживается и отказывается признать поражение".Авдеевское и Купянское направление сейчас является "полукотлам", которые могут поставить украинское командование перед дилеммой: отказаться от Авдеевки и спровоцировать падение морального духа среди украинских защитников или продолжить сражение и получить в итоге большое количество человеческих жертв.Бывший австрийский дипломат подчеркивает, что сейчас президент России Владимир Путин якобы ждет "в первую очередь отстранения Зеленского", чтобы посмотреть, что за этим последует в Киеве."Ситуация в Киеве, похоже, требует поиска козла отпущения и некоторой смены режима. Но будет ли его преемник вести переговоры о реалистичном мире с Россией или попытается вести войну по-новому? У него не будет новых военных возможностей, ресурсы исчерпаны, а моральный дух утерян. Шкаф с западным чудо-оружием пуст. Варианты терроризма, например, еще одно нападение на Керченский мост или покушение на политическое убийство на высоком уровне в России, всегда возможны, но сейчас менее вероятны. Более здравомыслящие люди в Киеве, например, бывший советник Зеленского по СМИ Алексей Арестович* уже осторожно посылает в Москву призывы к миру", – говорит Кевин.Тони Кевин отмечает, что для Байдена было бы предпочтительно сохранение статуса-кво и нахождение Зеленского на посту: "Однако только мечтательный оптимист мог ожидать, что эта шаткая политическая и военная ситуация сохранится через 12 месяцев", считает политик.По мнению бывшего дипломата, тупик в Украине является иллюзией и пора начинать переговоры.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, переговоры, сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин
Тони Кевин: "На фронтах Украины не патовая ситуация – она проиграла"
У Украины не осталось вариантов, а у России их много – пора начинать переговоры, заявил бывший австралийский высокопоставленный дипломат Тони Кевин в публикации для Consortium News
Тони Кевин считает, что Украине пора признать поражение и начать переговоры с Россией. Он подчеркивает, что с этим фактом согласны многие политики США, но "бредовый" украинский президент Владимир Зеленский — единственный, кто удерживается и отказывается признать поражение".
"Россия имеет военное превосходство над Киевом с точки зрения людей, техники, людских резервов, лидерства, национального морального духа и способности мобилизовать оружие. Сейчас Россия выбирает, начать ли осеннее наступление, дождаться зимнего наступления или просто дождаться падения морального духа в Киеве, чтобы вызвать там желаемые Москвой политические изменения. Короче говоря, Путин теперь контролирует темп игры", – пишет Кевин.
Авдеевское и Купянское направление сейчас является "полукотлам", которые могут поставить украинское командование перед дилеммой: отказаться от Авдеевки и спровоцировать падение морального духа среди украинских защитников или продолжить сражение и получить в итоге большое количество человеческих жертв.
Бывший австрийский дипломат подчеркивает, что сейчас президент России Владимир Путин якобы ждет "в первую очередь отстранения Зеленского", чтобы посмотреть, что за этим последует в Киеве.
"Ситуация в Киеве, похоже, требует поиска козла отпущения и некоторой смены режима. Но будет ли его преемник вести переговоры о реалистичном мире с Россией или попытается вести войну по-новому? У него не будет новых военных возможностей, ресурсы исчерпаны, а моральный дух утерян. Шкаф с западным чудо-оружием пуст. Варианты терроризма, например, еще одно нападение на Керченский мост или покушение на политическое убийство на высоком уровне в России, всегда возможны, но сейчас менее вероятны. Более здравомыслящие люди в Киеве, например, бывший советник Зеленского по СМИ Алексей Арестович* уже осторожно посылает в Москву призывы к миру", – говорит Кевин.
Тони Кевин отмечает, что для Байдена было бы предпочтительно сохранение статуса-кво и нахождение Зеленского на посту: "Однако только мечтательный оптимист мог ожидать, что эта шаткая политическая и военная ситуация сохранится через 12 месяцев", считает политик.
"Те, кто стоит у руля ЕС и НАТО, Урсула фон дер Ляйен, Йозеф Боррель и Йенс Столтенберг, сейчас являются испорченным товаром. Виктор Орбан в Венгрии имеет растущий вес и престиж, а в Словакии появилось новое антивоенное правительство. Польша, скандинавские страны и страны Балтии замолчали. <…> Россияне и китайцы, практически единственные взрослые в комнате, должны обращаться с Байденом с вниманием и осторожностью, – добавляет Кевин.
По мнению бывшего дипломата, тупик в Украине является иллюзией и пора начинать переговоры.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье