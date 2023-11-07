https://ukraina.ru/20231107/1050805179.html
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине - 07.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по региону 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T04:49
2023-11-07T04:49
2023-11-07T04:50
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днр
шпионаж
госизмена
фсб
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сбу
задержание
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"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.Управление предоставило оперативные кадры задержания и допроса, в ходе которого подозреваемый назвал целью службы безопасности Украины (СБУ) обманывать и "давить людей"."Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают – одно, унижают – это второе, угрожают постоянно – это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", - сказал задержанный.По данным УФСБ, проведённые оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ukraina.ru/20231026/1050501301.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, шпионаж, госизмена, фсб, агент, сбу, задержание
Новости, Россия, ДНР, шпионаж, госизмена, ФСБ, агент, СБУ, задержание
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
04:49 07.11.2023 (обновлено: 04:50 07.11.2023)
Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по региону 7 ноября сообщает РИА Новости
"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.
Управление предоставило оперативные кадры задержания и допроса, в ходе которого подозреваемый назвал целью службы безопасности Украины (СБУ) обманывать и "давить людей".
"Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают – одно, унижают – это второе, угрожают постоянно – это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", - сказал задержанный.
По данным УФСБ, проведённые оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".