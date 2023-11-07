ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине - 07.11.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине - 07.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по региону 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T04:49
2023-11-07T04:50
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россия
днр
шпионаж
госизмена
фсб
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задержание
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"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.Управление предоставило оперативные кадры задержания и допроса, в ходе которого подозреваемый назвал целью службы безопасности Украины (СБУ) обманывать и "давить людей"."Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают – одно, унижают – это второе, угрожают постоянно – это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", - сказал задержанный.По данным УФСБ, проведённые оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
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новости, россия, днр, шпионаж, госизмена, фсб, агент, сбу, задержание
Новости, Россия, ДНР, шпионаж, госизмена, ФСБ, агент, СБУ, задержание

ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине

04:49 07.11.2023 (обновлено: 04:50 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных киевскому режиму. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по региону 7 ноября сообщает РИА Новости
"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства.
Управление предоставило оперативные кадры задержания и допроса, в ходе которого подозреваемый назвал целью службы безопасности Украины (СБУ) обманывать и "давить людей".
"Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают – одно, унижают – это второе, угрожают постоянно – это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", - сказал задержанный.
По данным УФСБ, проведённые оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
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