Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине - 05.11.2023 Украина.ру
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Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине
Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине - 05.11.2023 Украина.ру
Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине
В США полагают, что у России нет красных линий на Украине и не боятся поставлять Киеву различные виды военной техники и вооружений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-11-05T05:45
2023-11-05T05:45
новости
украина
сша
поставки
вооружения
танки
россия
военная техника
техника
война
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Большая часть республиканцев состоит из "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а хотят чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, рассказал политолог.Так сенатор Роджер Уикер призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент. Подобные просьбы "ястребов"-республиканцев со временем могут перейти в практическую плоскость, указал эксперт.Вполне возможно, что в США понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Республиканские, демократические "ястребы" и неоконсерваторы принимают хладнокровие и сдержанность России за слабость и пораженчество и усиливают давление, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050775965.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, поставки, вооружения, танки, россия, военная техника, техника, война, республиканцы, демократы
Новости, Украина, США, поставки, вооружения, танки, Россия, военная техника, техника, война, республиканцы, демократы

Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине

05:45 05.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В США полагают, что у России нет красных линий на Украине и не боятся поставлять Киеву различные виды военной техники и вооружений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Большая часть республиканцев состоит из "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а хотят чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, рассказал политолог.
Так сенатор Роджер Уикер призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент. Подобные просьбы "ястребов"-республиканцев со временем могут перейти в практическую плоскость, указал эксперт.

"Это вопрос времени. Байден одно время говорил, что поставки танков "Абрамс" — это Третья мировая война. В итоге поставили "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы", потому что мы жёстко на эти поставки не реагируем", - подчеркнул Блохин.

Вполне возможно, что в США понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Республиканские, демократические "ястребы" и неоконсерваторы принимают хладнокровие и сдержанность России за слабость и пораженчество и усиливают давление, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
 
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