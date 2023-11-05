Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине
В США полагают, что у России нет красных линий на Украине и не боятся поставлять Киеву различные виды военной техники и вооружений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Большая часть республиканцев состоит из "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а хотят чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, рассказал политолог.
Так сенатор Роджер Уикер призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент. Подобные просьбы "ястребов"-республиканцев со временем могут перейти в практическую плоскость, указал эксперт.
"Это вопрос времени. Байден одно время говорил, что поставки танков "Абрамс" — это Третья мировая война. В итоге поставили "Челленджеры", "Леопарды", "Абрамсы", потому что мы жёстко на эти поставки не реагируем", - подчеркнул Блохин.
Вполне возможно, что в США понимают, что реальных красных линий у России на Украине нет. Республиканские, демократические "ястребы" и неоконсерваторы принимают хладнокровие и сдержанность России за слабость и пораженчество и усиливают давление, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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